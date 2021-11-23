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Пожар в доме Лялевича загрузил Петербург пробками. На Обводном коллапс, набережная перекрыта

На Стачек и Славы 10-балльные пробки, на КАД — почти 9 км

Загруженность дорог Петербурга в 9 часов 23 ноября составила «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса», что на 1–2 балла выше обычного для данного времени суток.

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Пробка длиной 8,7 километра образовалась на КАД в районе вантового моста.

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Самый проблемный район — это набережная Обводного канала в районе Балтийского вокзала. На ней и пересекающих её улицах — «бордовые» пробки, значит поток едет очень медленно.

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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», набережная Обводного канала в районе улицы Розенштейна до сих пор перекрыта из-за пожара в доме Лялевича. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что давление уже сняли, скоро уберут рукава и откроют движение. Напомним, к настоящему моменту пожар локализован, в пустом доме обрушились перекрытия на 100 квадратных метрах. К тушению привлекли более 100 человек.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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«Яндекс» сообщил о двух магистралях с 10-балльными пробками (на 3 выше обычного). Это проспект Стачек, ведущий к Обводному, и проспект Славы с Народной улицей к Московскому, на которые приходится повышенная нагрузка в случае заторов на КАД у вантового моста.

В 9:08 загруженность дорог Петербурга снизилась до 6 баллов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Здание на улице Розенштейна, 39, рядом с «Красным треугольником», было построено в 1904 году. Это первый доходный дом, спроектированный архитектором М. С. Лялевичем. Сейчас он находится на капитальном ремонте и стоит пустым более 10 лет. За это время он не раз горел, последний раз в марте этого года. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за бездомных, которые облюбовали здание.

В 2016 году Смольный планировал выставить заброшенную шестиэтажку на торги. Но потом город передумал, видимо, не в последнюю очередь из-за активного протеста градозащитников, которые боялись того, что историческое здание просто снесут под новое строительство. После их обращений губернатор Георгий Полтавченко дал распоряжение убрать адрес на Розенштейна из списка продаваемых. За год до этого на тот момент глава Жилкома Валерий Шиян говорил о готовности отремонтировать дом для молодых семей.

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