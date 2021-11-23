Пожар в доме Лялевича загрузил Петербург пробками. На Обводном коллапс, набережная перекрыта

Пробка длиной 8,7 километра образовалась на КАД в районе вантового моста.
Самый проблемный район — это набережная Обводного канала в районе Балтийского вокзала. На ней и пересекающих её улицах — «бордовые» пробки, значит поток едет очень медленно.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», набережная Обводного канала в районе улицы Розенштейна до сих пор перекрыта из-за пожара в доме Лялевича. В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что давление уже сняли, скоро уберут рукава и откроют движение. Напомним, к настоящему моменту пожар локализован, в пустом доме обрушились перекрытия на 100 квадратных метрах. К тушению привлекли более 100 человек.
«Яндекс» сообщил о двух магистралях с 10-балльными пробками (на 3 выше обычного). Это проспект Стачек, ведущий к Обводному, и проспект Славы с Народной улицей к Московскому, на которые приходится повышенная нагрузка в случае заторов на КАД у вантового моста.
В 9:08 загруженность дорог Петербурга снизилась до 6 баллов.