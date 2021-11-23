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Дом Лялевича тушат уже 10 часов. Посмотрите, как много там воды

Тушение пожара на Розенштейна продолжается

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Днём 23 ноября пожарные продолжают работать на улице Розенштейна, где утром загорелся дом 39, корпус 2, — доходный дом, спроектированный архитектором Лялевичем в начале XX века.

Идёт активная проливка. Воду подают из нескольких рукавов.

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Движение по набережной Обводного канала, по данным «Яндекс.Карт», до сих пор перекрыто. Сильных пробок, таких как утром, на Обводном и соседних улицах не наблюдается.

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Вызов на Розенштейна поступил в 3:50. К тому моменту огонь в доме охватил 1 500 квадратных метров на трёх этажах, с третьего по пятый, между третьим и четвёртым этажами обрушились перекрытия на ста «квадратах». В общей сложности в тушении участвовали более 110 человек и 30 единиц техники.

В 3:58 ранг пожара был повышен до № 2. В 5:50 дали локализацию. В 6:39 ранг понизили до 1-БИС. С тех пор новой информации ГУ МЧС не сообщало. Сведения о пострадавших не поступали.

Здание на улице Розенштейна, 39, рядом с «Красным треугольником», было построено в 1904 году. Это первый доходный дом, спроектированный архитектором М. С. Лялевичем. Сейчас он находится на капитальном ремонте и стоит пустым более 10 лет. За это время он не раз горел. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за бездомных, которые облюбовали здание.

В 2016 году Смольный планировал выставить заброшенную шестиэтажку на торги. Но потом город передумал, видимо, не в последнюю очередь из-за активного протеста градозащитников, которые боялись того, что историческое здание просто снесут под новое строительство. После их обращений бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко дал распоряжение убрать адрес на Розенштейна из списка продаваемых. За год до этого на тот момент глава жилкома Валерий Шиян говорил о готовности отремонтировать дом для молодых семей.

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