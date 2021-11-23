Дом Лялевича тушат уже 10 часов. Посмотрите, как много там воды

Здание на улице Розенштейна, 39, рядом с «Красным треугольником», было построено в 1904 году. Это первый доходный дом, спроектированный архитектором М. С. Лялевичем . Сейчас он находится на капитальном ремонте и стоит пустым более 10 лет. За это время он не раз горел. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за бездомных, которые облюбовали здание.



В 2016 году Смольный планировал выставить заброшенную шестиэтажку на торги. Но потом город передумал, видимо, не в последнюю очередь из-за активного протеста градозащитников, которые боялись того, что историческое здание просто снесут под новое строительство. После их обращений бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко дал распоряжение убрать адрес на Розенштейна из списка продаваемых. За год до этого на тот момент глава жилкома Валерий Шиян говорил о готовности отремонтировать дом для молодых семей.