Дом Лялевича тушат уже 10 часов. Посмотрите, как много там воды

Днём 23 ноября пожарные продолжают работать на улице Розенштейна, где утром загорелся дом 39, корпус 2, — доходный дом, спроектированный архитектором Лялевичем в начале XX века.
Идёт активная проливка. Воду подают из нескольких рукавов.
Движение по набережной Обводного канала, по данным «Яндекс.Карт», до сих пор перекрыто. Сильных пробок, таких как утром, на Обводном и соседних улицах не наблюдается.
Вызов на Розенштейна поступил в 3:50. К тому моменту огонь в доме охватил
В 3:58 ранг пожара был повышен до