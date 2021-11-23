Фото дня. Небывалая очередь стоит на маршрутку из-за пожара в доме Лялевича

Вот так выглядит очередь на маршрутку № 67 в сторону Двинской улицы, отходящую от Балтийского вокзала. Очередь тянется метров на сто и заворачивает за угол на Митрофаньевское шоссе, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».

Горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже жалуются на долгую дорогу. «А мы тут в автобусе едем(( Думаю, почему так долго», — пишет Ольга. «1,5 часа ехал от Кировского до Рижского», — делится Юрий.

