Фото дня. Небывалая очередь стоит на маршрутку из-за пожара в доме Лялевича

Вот так выглядит очередь на маршрутку
Горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже жалуются на долгую дорогу. «А мы тут в автобусе едем(( Думаю, почему так долго», — пишет Ольга. «1,5 часа ехал от Кировского до Рижского», — делится Юрий.
«Из-за пожара в здании на улице Розенштейна наблюдается скопление транспорта на Обводном канале, проспекте Стачек, Лермонтовском проспекте, Старо-Петергофском проспекте, что привело к задержке в движении троллейбусов
В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» отмечают, что сбоев в движении автобусов нет.
Вызов на улицу Розенштейна, 39, корпус 2, поступил 23 ноября в 3:50. Пожарные прибыли через 8 минут и выяснили, что в доходном доме Лялевича, стоящем пустым, горят перекрытия на третьем, четвёртом и пятом этажах. Огонь охватил 1500 квадратных метров. На 100 «квадратах» частично обрушились перекрытия. В 5:50 огонь удалось локализовать.
Движение по набережной перекрыто, что спровоцировало коллапс на набережной и окрестных улицах и, по-видимому, повысило балл пробок в целом по Петербургу.