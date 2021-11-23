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Фото дня. Небывалая очередь стоит на маршрутку из-за пожара в доме Лялевича

Набережная Обводного канала закрыта

Коллапс в районе Обводного канала, где из-за тушения пожара перекрыли движение, коснулся не только автомобилистов, но и общественного транспорта.

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Вот так выглядит очередь на маршрутку № 67 в сторону Двинской улицы, отходящую от Балтийского вокзала. Очередь тянется метров на сто и заворачивает за угол на Митрофаньевское шоссе, сообщает фотокорреспондент «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Горожане в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» тоже жалуются на долгую дорогу. «А мы тут в автобусе едем(( Думаю, почему так долго», — пишет Ольга. «1,5 часа ехал от Кировского до Рижского», — делится Юрий.

«Из-за пожара в здании на улице Розенштейна наблюдается скопление транспорта на Обводном канале, проспекте Стачек, Лермонтовском проспекте, Старо-Петергофском проспекте, что привело к задержке в движении троллейбусов №№ 3 и 8», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» отмечают, что сбоев в движении автобусов нет.

Вызов на улицу Розенштейна, 39, корпус 2, поступил 23 ноября в 3:50. Пожарные прибыли через 8 минут и выяснили, что в доходном доме Лялевича, стоящем пустым, горят перекрытия на третьем, четвёртом и пятом этажах. Огонь охватил 1500 квадратных метров. На 100 «квадратах» частично обрушились перекрытия. В 5:50 огонь удалось локализовать.

Движение по набережной перекрыто, что спровоцировало коллапс на набережной и окрестных улицах и, по-видимому, повысило балл пробок в целом по Петербургу.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Здание на улице Розенштейна, 39, рядом с «Красным треугольником», было построено в 1904 году. Это первый доходный дом, спроектированный архитектором М. С. Лялевичем. Сейчас он находится на капитальном ремонте и стоит пустым более 10 лет. За это время он не раз горел, последний раз в марте этого года. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за бездомных, которые облюбовали здание.

В 2016 году Смольный планировал выставить заброшенную шестиэтажку на торги. Но потом город передумал, видимо, не в последнюю очередь из-за активного протеста градозащитников, которые боялись того, что историческое здание просто снесут под новое строительство. После их обращений бывший тогда губернатором Георгий Полтавченко дал распоряжение убрать адрес на Розенштейна из списка продаваемых. За год до этого на тот момент глава жилкома Валерий Шиян говорил о готовности отремонтировать дом для молодых семей.

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Комментарии (7)

Pastulat0
Похоже всё же градозащитники держат фиаско. Теперь там будет возвышаться 37 этажный ЖК "Лялевича". Или БЗЦ Газпрём имени "Лялевича".
Если что, /харизма/. Но в любой шутке, есть доля шутки.
262065591
Пешком дойти меньше времени уйдет чем стоять в очереди.
П33/11-2
вот яркий пример того, что люди не смотрят и не читают важные для них городские новости, зато "тупят" в соцсетях: о проблемах с движением в том районе из-за пожара объявляли во всех городских новостях ещё в 7.30
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