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После конфликта из-за маски в Пулково тренера чемпионки Европы по плаванию обвинили в неповиновении полиции

Заслуженного тренера России Александра Ильина привезут в суд в Петербурге после конфликта в Пулково. На него составили административный протокол после отказа надеть маску и спора с полицией.

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Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, Ильину инкриминируется «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП). Санкции статьи варьируются от штрафа до административного ареста на срок до 15 суток.

Материалы сегодня будет рассматривать Московский районный суд. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов, отметив, что пока они в суд не поступили.

У его подопечной — призера чемпионата Европы по плаванию Виталины Симоновой — дела и того хуже. Ей грозит обвинение по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«Фонтанка» писала, что Ильин и Симонова приехали накануне в Пулково, после проходившего в Петербурге чемпионата России по плаванию. На стойке регистрации их попросили надеть маски, на что, по словам спортсменки, тренер попросил выдать ему респиратор, так как маска не является средством защиты органов дыхания. Сотрудники вызвали наряд полиции, который под крики Симоновой скрутил 62-летнего тренера, после чего его отвели в отделение.

Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотые медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотые медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионата Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Sibirski Valenok
А, насколько законны требования полиции?
Каким ФЗ они подкреплены? Или, как всегда - неподписанным постановлением местного чинуши?!
266661714
Менты не знают какие требования являются законными, а какие нет. Ну пусть в суде клоун пояснит каким законом он требовал.
MarinaTs
Дедуля и девка решили, что они "равнее" других. Быдло пусть в масках ходит, а умники с медальками не быдло. Такая позиция некоторых товарищей вызывает как минимум отвращение. Надеюсь, что карьера девки на этом закончится и спеси поубавится.
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