После конфликта из-за маски в Пулково тренера чемпионки Европы по плаванию обвинили в неповиновении полиции

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, Ильину инкриминируется «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП). Санкции статьи варьируются от штрафа до административного ареста на срок до 15 суток.



Материалы сегодня будет рассматривать Московский районный суд. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов, отметив, что пока они в суд не поступили.



У его подопечной — призера чемпионата Европы по плаванию Виталины Симоновой — дела и того хуже. Ей грозит обвинение по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

