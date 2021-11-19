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Младшеклассники 575-й школы Петербурга отравились после обеда. Некоторых увозят скорые

В петербургской школе отравились младшеклассники

Ученикам начальных классов школы № 575 Приморского района требуется помощь врачей. С разных адресов в скорую идут звонки с жалобами на отвратительное самочувствие.

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Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, после пяти вечера 19 ноября в классных чатах самыми популярными словами стали «рвота», «макароны» и «скорая».

«Вызвала врачей в полшестого, ребенок лежит никакой. Глаза закрыл, температура высокая, жалуется на живот», — рассказывает мать ученика 2 класса «А».

Медики приехали через три с половиной часа. Мальчика увезли с предварительным диагнозом «пищевое отравление».

«Сына рвет макаронами, ждем скорую, вызывали несколько раз», — вторит мама из другого класса.

«Вызвала детскую неотложку в семь часов. Сразу сказали, что ехать будут долго, пациентов много», — комментирует еще одна женщина.

В чате школы № 575 в соцсети «ВКонтакте» размещено сообщение: «Просьба родителям, чьим детям плохо после питания в школе (рвота, диарея) с понедельника написать классным руководителям. Директор в курсе ситуации, много жалоб на самочувствие детей».

Руководитель 575-й Елена Касавцова подтвердила «Фонтанке» неприятности с детскими животами, но не размах: «Это началось сегодня во второй половине дня. Не могу сейчас никакую информацию дать, потому что в каком-то классе это один человек, а где-то, допустим, это 2–3. Я на связи с учителями и родителями. Знаю ситуацию от первого ребёнка, когда и что произошло, у кого какие врачи были».

Некоторые родители в отравлении заподозрили бассейн. Но среди больных есть и те, кто не плавал, но нет тех, кто бы не ел.

На обед в пятницу в школе подавали свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченную курицу и вареные макароны. Стоимость обеда — 110 рублей. Кормит 575-ю школу фирма «Флоридан».

В 2020 году на Приморский район претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района», но УФАС аннулировало торги, и Смольный проводил их заново.

Открытая в 2021 году губернатором Бегловым школа № 575 расположена на территории жилкомплекса «Шуваловский». Одна из крупнейших в городе, в ней учатся 1600 детей в 64 классах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

ЛуМумба
Как тут не вспомнить рынду на Алых парусах. К ней тоже прикоснулся Александр Дмитриевич.
Oliv
Ну если у нас за голую попу на фоне храма может наступить уголовная ответственность, то почему за отравление людей отделываются только незначительными штрафами?
ivan5_5e4d10fe646f6
Виднo в кoтoмке надежнее
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