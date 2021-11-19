Младшеклассники 575-й школы Петербурга отравились после обеда. Некоторых увозят скорые

Медики приехали через три с половиной часа. Мальчика увезли с предварительным диагнозом «пищевое отравление».

Как сообщили «Фонтанке» родители школьников, после пяти вечера 19 ноября в классных чатах самыми популярными словами стали «рвота», «макароны» и «скорая».

«Вызвала детскую неотложку в семь часов. Сразу сказали, что ехать будут долго, пациентов много», — комментирует еще одна женщина.



В чате школы № 575 в соцсети «ВКонтакте» размещено сообщение: «Просьба родителям, чьим детям плохо после питания в школе (рвота, диарея) с понедельника написать классным руководителям. Директор в курсе ситуации, много жалоб на самочувствие детей».



Руководитель 575-й Елена Касавцова подтвердила «Фонтанке» неприятности с детскими животами, но не размах: «Это началось сегодня во второй половине дня. Не могу сейчас никакую информацию дать, потому что в каком-то классе это один человек, а где-то, допустим, это 2–3. Я на связи с учителями и родителями. Знаю ситуацию от первого ребёнка, когда и что произошло, у кого какие врачи были».



Некоторые родители в отравлении заподозрили бассейн. Но среди больных есть и те, кто не плавал, но нет тех, кто бы не ел.



На обед в пятницу в школе подавали свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченную курицу и вареные макароны. Стоимость обеда — 110 рублей. Кормит 575-ю школу фирма «Флоридан».

