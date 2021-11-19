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После аномальной жары в Петербурге газоны заменят по 255 адресам

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В Смольном определили, где в следующем году часть обыкновенных газонов локально заменят луговыми. Об этом 19 ноября сообщили в комитете по благоустройству.

На основе предложений жителей, которые комблаг собирал минувшим летом, было определено 255 объектов — это парки, сады, скверы, аллеи и бульвары. Точные адреса пока не разглашаются. Комитет в настоящий момент разрабатывает карту, где будут отмечены луговые газоны, которые займут без малого 1,2 тыс. га. Она будет опубликована только весной 2022 года. К слову, перечень адресов ранее обещали подготовить до 20 августа.

«Луговые газоны характерны тем, что трава разных видов на них колосится в более свободном режиме, и все это разнообразие косится всего лишь раз в году», — уточнили в комблаге.

Ландшафтные поляны, к примеру, чаще всего украшают партерные газоны, требующие особого ухода и регулярной стрижки. В парках и садах преимущественно обыкновенные и в меньшей степени луговые.

В качестве пилотного проекта, как добавили в комблаге, в каждом районе города также были выбраны объекты зеленых насаждений городского значения, где в следующем году также появятся альтернативные газоны — мавританский, луговой, гобеленовый, медоносный, клеверный и другие. Косить их будут по индивидуальному режиму. «Впрочем, стоит отметить, что полное прекращение косьбы травы грозит зарастанием зеленого пространства инвазивными видами, например борщевиком», — подчеркнули в комитете.

Оценить тот или иной вид газона можно будет в парке 300-летия Петербурга, где обустроят показательную зону. Она будет сделана в виде расположенных рядом декоративных лужаек. «Экспериментальные площадки продемонстрируют жителям плюсы и минусы традиционных и биоразнообразных газонов и специфику ухода за ними», — уточнили в комблаге.

Высаживать луговые газоны власти города задумались минувшим летом, когда аномальная жара выжгла зеленые зоны. В регламенте не оказалось строчки для их полива из-за регулярных осадков в городе, однако в середине лета наступила засуха. Траву при этом продолжали косить, так как того требовал каждый из типов газонов. В итоге где-то на месте некогда зеленой лужайки осталась голая земля. Газоны восстановились только с приходом дождей.

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Комментарии (6)

260843741
Да пусть лучше колосится все лето трава, чем пыль, летящая с типа газона во все стороны, зачастую вместе с травой, которую почему-то не всегда сразу убирают.
dont
Низкий поклон неравнодушным людям, которые реагируют на "НЕ ОК" из многих сообществ, таких как "МногоЦветный Петербург","Деревья Петербурга", "Попечительский совет Пулковского парка", "Зелёное Звёздное".
К сожалению, только малая часть инициатив пролезает через мясорубку бюрократии.
Для малейшего изменения требуются сотни человеко-часов в отстаивании очевидного:

* Например, что косить в жару недельную - эко-безумие;
* Что в составе ответственных за городские зеленые насаждения должны быть в приоритете биологи... которых нет;
* Что воздуходувки должны быть запрещены в использовании в жилой застройке (привет, "Питер Без Воздуходувок"!);
* Трава и опад должны или компостироваться как и другая органика, или вообще оставаться не земле, особенно в лесопарках(привет, субботники);
* Что не надо буквально засвечивать, заливать светом лесопарки за миллионы бюджетных денег, потому что это сбивает биоритмы всем жителям этих мест;
Список очень и очень длинный.

Ок, посмотрим на реализацию газонов
264940801
Вперёд!!! Собянин меняет поребрики, а что наш хуже что ли?
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