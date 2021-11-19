После аномальной жары в Петербурге газоны заменят по 255 адресам

На основе предложений жителей, которые комблаг собирал минувшим летом, было определено 255 объектов — это парки, сады, скверы, аллеи и бульвары. Точные адреса пока не разглашаются. Комитет в настоящий момент разрабатывает карту, где будут отмечены луговые газоны, которые займут без малого 1,2 тыс. га. Она будет опубликована только весной 2022 года. К слову, перечень адресов ранее обещали подготовить до 20 августа.

В Смольном определили, где в следующем году часть обыкновенных газонов локально заменят луговыми. Об этом 19 ноября сообщили в комитете по благоустройству.

«Луговые газоны характерны тем, что трава разных видов на них колосится в более свободном режиме, и все это разнообразие косится всего лишь раз в году», — уточнили в комблаге.



Ландшафтные поляны, к примеру, чаще всего украшают партерные газоны, требующие особого ухода и регулярной стрижки. В парках и садах преимущественно обыкновенные и в меньшей степени луговые.



В качестве пилотного проекта, как добавили в комблаге, в каждом районе города также были выбраны объекты зеленых насаждений городского значения, где в следующем году также появятся альтернативные газоны — мавританский, луговой, гобеленовый, медоносный, клеверный и другие. Косить их будут по индивидуальному режиму. «Впрочем, стоит отметить, что полное прекращение косьбы травы грозит зарастанием зеленого пространства инвазивными видами, например борщевиком», — подчеркнули в комитете.



Оценить тот или иной вид газона можно будет в парке 300-летия Петербурга, где обустроят показательную зону. Она будет сделана в виде расположенных рядом декоративных лужаек. «Экспериментальные площадки продемонстрируют жителям плюсы и минусы традиционных и биоразнообразных газонов и специфику ухода за ними», — уточнили в комблаге.

