Если к вашему ребёнку подошли полицейские. Памятка родителям

«Сначала необходимо определить, что по закону меры административного и процессуального воздействия сотрудниками полиции могут применяться к несовершеннолетнему, то есть ребенку, достигшему 14 лет», — обращает внимание читателей юрист до того, как объяснить правила поведения при общении ребёнка и полицейского. Известно, что ошибочное понимание своих и чужих прав и обязанностей может привести к травмам, которыми потом занимается Следственный комитет.
К ребенку на улице подошли люди, похожие на полицейских. Его первые действия
Попросить подошедших представиться, предъявить документы и сообщить о причинах задержания/обращения. Позвонить родителям и сообщить о своем задержании или потребовать от полицейского, чтобы он позвонил.
Что первое должны сделать полицейские?
Представиться, объяснить причину, по которой полицейский обращается к несовершеннолетнему. Установив возраст, полицейский обязан попросить номер телефона родителей или законных представителей, так как в случае задержания несовершеннолетних полицейские незамедлительно уведомляют родителей о факте задержания. Полицейский вправе задерживать несовершеннолетних, то есть лиц, достигших 14 летнего возраста.
Ребёнок имеет право сделать фото документов полицейских и переслать родителям?
Изучить документы сотрудника полиции имеет право, фотографировать нет.
Ребёнок имеет право фиксировать на видео происходящее?
Да, ребенок имеет право фиксировать происходящее с ним на видеокамеру.
Ребёнок на какие вопросы обязан отвечать?
Ребенок должен сообщить полицейскому только свое имя-фамилию, номер телефона родителей. На все остальные вопросы он должен отвечать в присутствии родителей или законных представителей, а в случае необходимости — в присутствии адвоката.
Должен ли ребенок по требованию предъявить паспорт?
Да, но только после того, как полицейский сообщит причину проверки документов.
Может ли ребенок не предъявлять документы?
Нет, если ему объяснены причины требований.
У ребенка с собой нет паспорта/свидетельства о рождении, вообще нет документов.
Надо попросить полицейского связаться с родителями или законными представителями. Но в этом случае его гарантированно отвезут в участок для удостоверения личности. Вместо оригинала документов достаточно ксерокопии хорошего качества.
Когда законно требование проехать в отдел полиции?
Только в том случае, если в отношении несовершеннолетнего возбуждено либо дело об административном правонарушении, либо уголовное дело, а также если у него нет при себе документа, удостоверяющего личность.
В каком случае ребенок должен гарантированно избежать задержания?
Если он не совершил никакого серьезного противоправного действия, предъявил документы, оставил ФИО и телефон родителей, доставлять в участок его не должны. Но стоит помнить, что не все несовершеннолетние — одуванчики. Есть те, кто совершает преступления, административные правонарушения (распивает спиртные напитки, находится на улице ночью без родителей). В этом случае несовершеннолетнего могут задержать и доставить в полицейский участок для составления процессуальных документов.
Если ребёнка хотят отвезти в отдел, он может сказать полицейскому: «Дождёмся родителей здесь»?
Он может предложить полицейским дождаться. И если полицейские пойдут навстречу, то могут подождать родителей. Но они не обязаны этого делать.
Если ребенок сопротивляется и выражается нецензурно?
Если у сотрудника полиции есть законные основания для задержания несовершеннолетнего ребенка, то он обязан предупредить несовершеннолетнего о своих намерениях, а после может применить к нему физическую силу или спецсредства. Ребёнок должен отстаивать свои права, требовать предъявить удостоверение, представиться, это не будет провокацией. Но если он начнет выражаться нецензурно, будет обзываться, толкаться, это может спровоцировать полицейских на использование более жестких методов по отношению к несовершеннолетнему.
Что делать, если сотрудник не представляется и не объясняет причины?
Если ребёнок не может понять, что это сотрудник полиции, то для него это чужой человек. Незнакомец с непонятными целями. Поэтому ребенок вправе снимать происходящее на телефон. В этом случае он должен сопротивляться, срочно звонить родителям и говорить, что его пытаются украсть. Звать прохожих на помощь. Прохожих можно просить позвонить родителям или на горячую линию МВД, телефоны которой есть на сайтах региональных управлений министерства.