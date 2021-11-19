Если к вашему ребёнку подошли полицейские. Памятка родителям

Странная история. Слишком мало информации. А что до стражей порядка:

Как-то, в середине 2000-х, ковырялся во дворе с машиной. Лето. Жарко. Шорты и фудболка. Делал что-то масштабное в моторе. В масле и грязи весь. Подходят двое в форме. Просят показать документы на машину. Я им - какие документы? Я весь в грязи и полмашины разобрано! Из документов только ключи. Вон в замке болтаются. А они мне - так что, поедем в отделение? Какое отделение? мне ж машину за это время растащут! А они мне - а мы еще и гаи вызовем! Без прав, за рулем! И тут я понял! А я НИЧЕГО с этими ребятами сейчас не сделаю... Их двое и они в форме. Как скажут - так и было... А они мне - есть решение! Стоит 500 рублей! С собой было 300. Ну, ничего, и 300 хватит.

С тех пор к машине всегда иду с документами. Наука, однако!