Муфтий Москвы предложил обустроить в метро места для намаза

Как рассказал муфтий РИА Новости 19 ноября, на сегодняшний день российские мусульмане открывают такие комнаты в аэропортах, хосписах и некоторых медучреждениях. Подобную практику религиозные деятели также хотели бы распространить на торговые центры и метро.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов выступил с идеей построить в метрополитене и торговых центрах специальные места, в которых последователи ислама смогут спокойно совершать намаз — молитву, которую каждый мусульманин обязан совершать пять раз в день.

«В Интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене», — цитирует издание Аляутдинова.

Муфтий отметил, что всего в Москве проживает порядка 3–3,5 миллиона мусульман, из которых, по его словам, около 1–1,5 миллиона — мигранты. При этом на всех представителей конфессии действует четыре мечети.

Намаз — цикл из пяти молитв, который каждый мусульманин выполняет ежедневно примерно в одно и то же время, в каком бы месте он ни находился.

