FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Муфтий Москвы предложил обустроить в метро места для намаза

15
Печать

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов выступил с идеей построить в метрополитене и торговых центрах специальные места, в которых последователи ислама смогут спокойно совершать намаз — молитву, которую каждый мусульманин обязан совершать пять раз в день.

Как рассказал муфтий РИА Новости 19 ноября, на сегодняшний день российские мусульмане открывают такие комнаты в аэропортах, хосписах и некоторых медучреждениях. Подобную практику религиозные деятели также хотели бы распространить на торговые центры и метро.

«В Интернете видно, как верующие молятся в переходах метро, поэтому мы ведем переговоры об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене», — цитирует издание Аляутдинова.

Муфтий отметил, что всего в Москве проживает порядка 3–3,5 миллиона мусульман, из которых, по его словам, около 1–1,5 миллиона — мигранты. При этом на всех представителей конфессии действует четыре мечети.

Намаз — цикл из пяти молитв, который каждый мусульманин выполняет ежедневно примерно в одно и то же время, в каком бы месте он ни находился.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

5344484
Понаехали на чужую землю и борзеют всё больше и больше.
Терпите их хеджабы и намазы.
Ходят и плюются на землю как верблюды.
Не обязаны все остальные это лицезреть, если остальные не мусульмане.
Это тоже самое, что и гей- парады, только с ковриком.
Неё желаю это видеть.
Иначе в метро, вместо объявления остановок, скоро муэдзины начнут орать из динамиков.
Недопустимо светское государство переделывать в мусульманское.
264940801
Недавно объявили по ТВ что очередной рейс прибыл из неволи - нужно и в аэропортах такие места оборудовать.
266094155
Нет слов.....Может ещё баб предоставить для улучшения молитвы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний