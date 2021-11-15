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Псаки: США призывают Россию повлиять на режим Лукашенко

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США работают с Евросоюзом над новыми санкциями против Белоруссии и призывают Россию повлиять на режим президента Александра Лукашенко. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает подготовку дальнейших санкций», — отметила она (цитата по РИА Новости).

Страны ЕС, США и Великобритания в Совете безопасности ООН пришли к выводу, что миграционный кризис на границе с Польшей спровоцировала сама Белоруссия. В Совбезе полагают, что Минск хочет «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии.

Ранее в погранслужбе Польши заявили, что ожидают ночного штурма границы мигрантами со стороны Белоруссии.

Кризис на границе продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к нему причастна Россия. Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену и стягивает военных к пограничному пункту «Кузница».

Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами. В субботу в лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания.

В пятницу российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией.

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Комментарии (9)

orlovandrei1986
надеюсь призывают с бубном =)
266657613
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходитс.я даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
Igor_VS
Ну как у нас вечером в подворотне. подходят ребята - а закурить будет? И поболтать готовы. А вот самое интересное будет потом.
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