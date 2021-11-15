Псаки: США призывают Россию повлиять на режим Лукашенко

США работают с Евросоюзом над новыми санкциями против Белоруссии и призывают Россию повлиять на режим президента Александра Лукашенко. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.



«Мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает подготовку дальнейших санкций», — отметила она (цитата по РИА Новости).

Страны ЕС, США и Великобритания в Совете безопасности ООН пришли к выводу, что миграционный кризис на границе с Польшей спровоцировала сама Белоруссия. В Совбезе полагают, что Минск хочет «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии.

