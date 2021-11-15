Псаки: США призывают Россию повлиять на режим Лукашенко

США работают с Евросоюзом над новыми санкциями против Белоруссии и призывают Россию повлиять на режим президента Александра Лукашенко. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает подготовку дальнейших санкций», — отметила она (цитата по РИА Новости).
Страны ЕС, США и Великобритания в Совете безопасности ООН пришли к выводу, что миграционный кризис на границе с Польшей спровоцировала сама Белоруссия. В Совбезе полагают, что Минск хочет «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии.
Ранее в погранслужбе Польши заявили, что ожидают ночного штурма границы мигрантами со стороны Белоруссии.
Кризис на границе продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к нему причастна Россия. Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену и стягивает военных к пограничному пункту «Кузница».
Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами. В субботу в лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания.
В пятницу российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией.