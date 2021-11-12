США, Британия и ЕС обвинили Белоруссию в миграционном кризисе и дестабилизации

Страны ЕС, США и Великобритания в Совете безопасности ООН пришли к выводу, что миграционный кризис на границе с Польшей спровоцировала Белоруссия. Представители стран осуждают его. Как передаёт 12 ноября ТАСС, об этом говорится в четверг в совместном заявлении стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.



В Совбезе ОНН полагают, что Минск хочет «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии.



Также идёт речь о санкциях. «Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза», — говорится в заявлении.

