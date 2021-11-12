США, Британия и ЕС обвинили Белоруссию в миграционном кризисе и дестабилизации

Страны ЕС, США и Великобритания в Совете безопасности ООН пришли к выводу, что миграционный кризис на границе с Польшей спровоцировала Белоруссия. Представители стран осуждают его. Как передаёт 12 ноября ТАСС, об этом говорится в четверг в совместном заявлении стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.
В Совбезе ОНН полагают, что Минск хочет «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии.
Также идёт речь о санкциях. «Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза», — говорится в заявлении.
Представители страны намерены сохранить решимость в защите Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». По их оценке, действия Минска «неприемлемы и требуют жесткой международной реакции и взаимодействия с целью привлечь Белоруссию к ответственности». «Эта [ситуация] демонстрирует, что режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — полагают авторы заявления.
Они просят Минск обеспечить мигрантам защиту и помощь «на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей». Также они призывают к сотрудничеству те страны, откуда бегут мигранты, чтобы власти предостерегли своих граждан «от попадания в ловушку белорусских властей».