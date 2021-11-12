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США, Британия и ЕС обвинили Белоруссию в миграционном кризисе и дестабилизации

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Страны ЕС, США и Великобритания в Совете безопасности ООН пришли к выводу, что миграционный кризис на границе с Польшей спровоцировала Белоруссия. Представители стран осуждают его. Как передаёт 12 ноября ТАСС, об этом говорится в четверг в совместном заявлении стран по итогам закрытых консультаций в СБ ООН.

В Совбезе ОНН полагают, что Минск хочет «дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой» Белоруссии.

Также идёт речь о санкциях. «Вместе мы выражаем солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их, а также меры против тех, кто причастен к действиям режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и способствует им, обеспечивая возможность незаконного пересечения внешней границы Евросоюза», — говорится в заявлении.

Представители страны намерены сохранить решимость в защите Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». По их оценке, действия Минска «неприемлемы и требуют жесткой международной реакции и взаимодействия с целью привлечь Белоруссию к ответственности». «Эта [ситуация] демонстрирует, что режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко стал угрозой региональной стабильности», — полагают авторы заявления.

Они просят Минск обеспечить мигрантам защиту и помощь «на основе фундаментальных ценностей, ради защиты жизней людей». Также они призывают к сотрудничеству те страны, откуда бегут мигранты, чтобы власти предостерегли своих граждан «от попадания в ловушку белорусских властей».

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Агентство Bloomberg cообщило, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши 11 ноября заявил, что у Варшавы есть информация о вовлеченности авиакомпании в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимир Джабаров предложил в ответ на возможные ограничения против перевозчика запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ. В «Аэрофлоте» опровергли все обвинения.

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Комментарии (5)

266197170
Удивляюсь. В России существует 25 км приграничная зона с особым режимом, находиться в которой можно только при наличии визы, что на западе, что на Севере, что в других районах (кроме союзных государств). А в Белоруссии, которая так заботится о своей безопасности, всякий иностранный сброд живёт в палатках, жгёт костры прямо на белорусской границе!
Pilat
США обвинили?
Это те самые США которые создали поток беженцев из Ирака. Ливии, Сирии и Афганистана?
Или какие то другие США?
iAm2Cool
Граждане! Не надо дополнять заявления ООН своими скобочками с самодеятельными дополнениями! Никто уже даже на уровне ООН не называет Лукашенко президентом Белоруссии. Скобочками этот факт уже не замаскируешь.
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