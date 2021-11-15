Польша ожидает, что мигранты ночью будут штурмовать границу

Пограничная стража Польши ожидает штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования — попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», — цитирует Михальскую РИА Новости 15 ноября.

При этом она отметила, что пока мигранты на белорусской стороне ведут себя спокойно. «Из того, что мы наблюдаем сейчас, эти лица не пытаются переходить границу, ведут себя спокойно, разбили палатки, жгут костры на белорусской стороне вблизи перехода или даже на территории перехода. Так что пока мы не наблюдаем с их стороны каких-либо действий, которые бы сейчас свидетельствовали о попытках пересечения границы. Но мы все время ожидаем, что они, мотивированные белорусскими службами, могут предпринять такие действия уже ночью», — сказала Михальская.