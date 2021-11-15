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Польша ожидает, что мигранты ночью будут штурмовать границу

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Пограничная стража Польши ожидает штурма границы со стороны Белоруссии ночью, заявила официальный представитель погранстражи Польши Анна Михальская в эфире Польского телевидения.

«Мы ожидаем, что дойдет до форсирования — попытки перехода границы. Мы можем ожидать, что эта ночь может быть горячей», — цитирует Михальскую РИА Новости 15 ноября.

При этом она отметила, что пока мигранты на белорусской стороне ведут себя спокойно. «Из того, что мы наблюдаем сейчас, эти лица не пытаются переходить границу, ведут себя спокойно, разбили палатки, жгут костры на белорусской стороне вблизи перехода или даже на территории перехода. Так что пока мы не наблюдаем с их стороны каких-либо действий, которые бы сейчас свидетельствовали о попытках пересечения границы. Но мы все время ожидаем, что они, мотивированные белорусскими службами, могут предпринять такие действия уже ночью», — сказала Михальская.

«Мы сосредоточили там силы. Нас поддерживают солдаты, полиция. Мы ждем развития ситуации», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что на территории закрытого пункта пропуска через белорусско-польскую границу в Кузнице собралось около 3,5 тысяч мигрантов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену и стягивает военных к пограничному пункту «Кузница».

Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами. В субботу в лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания.

В пятницу российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией.

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