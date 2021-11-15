Заксобрание Петербурга может забрать у Смольного полномочия прописывать правила благоустройства

В парламенте Петербурга планируют обновить правила благоустройства города, приняв их в виде закона. Об этом журналистам 15 ноября рассказал глава профильной комиссии по городскому хозяйству Валерий Гарнец.



«Мне понравилось предложение [депутата Михаила] Амосова, что необходимо правила по благоустройству принять в виде закона, потому что они очень давно не совершенствовались, в них необходимо внести коррективы. Меняются территории, меняются условия, видите, у нас парковки появляются. То есть город живет», — рассказал Гарнец после заседания комиссии.

