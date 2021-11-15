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Заксобрание Петербурга может забрать у Смольного полномочия прописывать правила благоустройства

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В парламенте Петербурга планируют обновить правила благоустройства города, приняв их в виде закона. Об этом журналистам 15 ноября рассказал глава профильной комиссии по городскому хозяйству Валерий Гарнец.

«Мне понравилось предложение [депутата Михаила] Амосова, что необходимо правила по благоустройству принять в виде закона, потому что они очень давно не совершенствовались, в них необходимо внести коррективы. Меняются территории, меняются условия, видите, у нас парковки появляются. То есть город живет», — рассказал Гарнец после заседания комиссии.

На уточняющий вопрос о сроках разработки такого законопроекта он добавил, что его могут подготовить «в обозримом будущем, в следующем году».

В настоящее время правила благоустройства прописаны нормативным актом исполнительной власти — а именно постановлением правительства №961, и парламент не может их корректировать. В комментарии «Фонтанке» Амосов напомнил, что ранее вопросы благоустройства регламентировались законом, затем парламент передал эти полномочия Смольному.

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