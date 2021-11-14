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«Алло, Артем? Какие планы на март?». Как болельщики шутят над обидным поражением сборной России под проливным дождем

Сборная России под проливным дождем проиграла Хорватии, пропустив единственный мяч от своего же защитника Федора Кудряшова в самом конце матча. Болезненное поражение болельщики принялись осмыслять при помощи мемов.

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Фото: Скриншот twitter.com
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Главной темой для шуток стали погодные условия, в которых играли футболисты. Проливной дождь превратил поле практически в болото. Особенно сильно это отразилось на российском вратаре Матвее Сафонове, которому пришлось извозиться, отбивая опасные удары соперника.

При этом форма вратаря сборной Хорватии осталась почти нетронутой, что как бы намекает на то, насколько опасны были российские футболисты.

Из-за этого у болельщиков возникло немало претензий к игрокам линии атаки Федору Смолову и особенно Александру Головину. На поле они настолько не были заметны, что в пору было организовывать поисковую операцию.

Всего за игру отечественная команда нанесла всего два удара по воротам Хорватии, но в створ ни разу не попала. В официальных матчах это произошло впервые с июня 2017 года. С такой игрой своих подопечных главному тренеру сборной России Валерию Карпину было не позавидовать.

Заметили Смолов и Головина только, когда оба получили по желтой карточке. Это, кстати, создаст трудности в будущем: из-за перебора предупреждений они пропустят первый стыковой матч.

Своя атмосфера была во время перерыва в студии «Матч ТВ». У легенды московского «Спартака» Евгения Ловчев разыгрались нервы после того, как ведущий Сергей Дурасов и комментатор Константин Генич поддержали сборную, несмотря на унылую игру.

«Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое», - сказал Ловчев и ушел из эфира.

Как показали дальнейшие события, ветеран был не так уж и не прав. Отдельных постов в соцсетях удостоился единственный пропущенный мяч, который российский защитник Федор Кудряшов срезал в собственные ворота.

Заплакал даже Ургант.

Есть мнение, что не всех россиян огорчил подобный исход.

Валерий Карпин взял вину за поражение на себя.

«Когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит», - заявил он.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 26 ноября в Цюрихе. Сами стыки пройдут 24 и 29 марта. Есть время собрать камни.

Собирал и тоже плакал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Скриншот twitter.com

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Комментарии (17)

kagemusha
Вратарь играл отлично. Карпина очень жаль. Они все, кто и на Матч тв говорил чуть ли не плакали. Впервые стало обидно за сборную после Соленко.
Василий Алибабаевиччч
А нет ощущения что просто договорной матч? Им заплатили они проиграли, логично же
Brevnault
Какой Артем? Аршавина зовут Андрей.
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