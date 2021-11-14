«Алло, Артем? Какие планы на март?». Как болельщики шутят над обидным поражением сборной России под проливным дождем

Главной темой для шуток стали погодные условия, в которых играли футболисты. Проливной дождь превратил поле практически в болото. Особенно сильно это отразилось на российском вратаре Матвее Сафонове, которому пришлось извозиться, отбивая опасные удары соперника.
Матвей Сафонов в изящном прыжке спасает сборную России от неминуемого гола pic.twitter.com/VFnlDdL8LG— ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021
Девушка Матвея Сафонова встречает его дома в Краснодаре pic.twitter.com/VGUkWCQHwL— ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021
Кадр дня: Матвей Сафонов спасает ворота сборной России после атаки хорватов pic.twitter.com/vPOE37Vc04— ZenitCafe 🏅🏅🏅 (@zenit_cafe) November 14, 2021
Мед персонал сборной России пытается отмыть Сафонова в перерыве матча pic.twitter.com/dSappKLOU7— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 14, 2021
При этом форма вратаря сборной Хорватии осталась почти нетронутой, что как бы намекает на то, насколько опасны были российские футболисты.
Весь матч в одном фото...#ХорватияРоссия pic.twitter.com/CK6ChduKxu— Wadim Kizlyarskii (@WKizlyarskii) November 14, 2021
Из-за этого у болельщиков возникло немало претензий к игрокам линии атаки Федору Смолову и особенно Александру Головину. На поле они настолько не были заметны, что в пору было организовывать поисковую операцию.
В Хорватии волонтёры начали поиски Головина pic.twitter.com/lhb0BNxoYo— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 14, 2021
Всего за игру отечественная команда нанесла всего два удара по воротам Хорватии, но в створ ни разу не попала. В официальных матчах это произошло впервые с июня 2017 года. С такой игрой своих подопечных главному тренеру сборной России Валерию Карпину было не позавидовать.
не вижу разницы #хорватияроссия pic.twitter.com/D3KZeZaWHU— cøry | 𝚜𝚝𝚊𝚢 (@elencoory) November 14, 2021
Заметили Смолов и Головина только, когда оба получили по желтой карточке. Это, кстати, создаст трудности в будущем: из-за перебора предупреждений они пропустят первый стыковой матч.
Своя атмосфера была во время перерыва в студии «Матч ТВ». У легенды московского «Спартака» Евгения Ловчев разыгрались нервы после того, как ведущий Сергей Дурасов и комментатор Константин Генич поддержали сборную, несмотря на унылую игру.
«Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое», - сказал Ловчев и ушел из эфира.
Эмоции через край у всех, кто сейчас смотрит сборную 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Евгений Серафимыч не выдержал и ушел из студии @matchpremier 😡 pic.twitter.com/EDuUWfO5pc
Как показали дальнейшие события, ветеран был не так уж и не прав. Отдельных постов в соцсетях удостоился единственный пропущенный мяч, который российский защитник Федор Кудряшов срезал в собственные ворота.
Федорино горе 😔 pic.twitter.com/U2yTcBlZgJ— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
А - значит автогол pic.twitter.com/EwZfhWulwC— ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021
«Благодарю тебя рядовой Кудряшов, ты выполнил приказ. Не зря я тебе доверял всегда» pic.twitter.com/YRVIBi02ia— ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021
Сорри, две одинаковые фотки скинула#Кудряшов pic.twitter.com/adxkFlXOLg— Ruský diabol | mistress (@KEKC_C_KEMAMu) November 14, 2021
Кудряшов, когда мяч летит в штрафную pic.twitter.com/HqbyIGPkTn— ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021
Заплакал даже Ургант.
Отборочный матч чемпионата мира 2022 ⚽— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) November 14, 2021
🇭🇷 #ХорватияРоссия 🇷🇺 1:0 (автогол) pic.twitter.com/3HrIjnFrDa
Есть мнение, что не всех россиян огорчил подобный исход.
Валерий Карпин взял вину за поражение на себя.
«Когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит», - заявил он.
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 26 ноября в Цюрихе. Сами стыки пройдут 24 и 29 марта. Есть время собрать камни.
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