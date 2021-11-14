«Алло, Артем? Какие планы на март?». Как болельщики шутят над обидным поражением сборной России под проливным дождем

Фото: Скриншот twitter.com Поделиться Поделиться







Главной темой для шуток стали погодные условия, в которых играли футболисты. Проливной дождь превратил поле практически в болото. Особенно сильно это отразилось на российском вратаре Матвее Сафонове, которому пришлось извозиться, отбивая опасные удары соперника.



Матвей Сафонов в изящном прыжке спасает сборную России от неминуемого гола pic.twitter.com/VFnlDdL8LG — ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021

Девушка Матвея Сафонова встречает его дома в Краснодаре pic.twitter.com/VGUkWCQHwL — ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021

Кадр дня: Матвей Сафонов спасает ворота сборной России после атаки хорватов pic.twitter.com/vPOE37Vc04 — ZenitCafe 🏅🏅🏅 (@zenit_cafe) November 14, 2021

Мед персонал сборной России пытается отмыть Сафонова в перерыве матча pic.twitter.com/dSappKLOU7 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 14, 2021

При этом форма вратаря сборной Хорватии осталась почти нетронутой, что как бы намекает на то, насколько опасны были российские футболисты.



Из-за этого у болельщиков возникло немало претензий к игрокам линии атаки Федору Смолову и особенно Александру Головину. На поле они настолько не были заметны, что в пору было организовывать поисковую операцию.



В Хорватии волонтёры начали поиски Головина pic.twitter.com/lhb0BNxoYo — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 14, 2021

Всего за игру отечественная команда нанесла всего два удара по воротам Хорватии, но в створ ни разу не попала. В официальных матчах это произошло впервые с июня 2017 года. С такой игрой своих подопечных главному тренеру сборной России Валерию Карпину было не позавидовать.



Заметили Смолов и Головина только, когда оба получили по желтой карточке. Это, кстати, создаст трудности в будущем: из-за перебора предупреждений они пропустят первый стыковой матч.

Своя атмосфера была во время перерыва в студии «Матч ТВ». У легенды московского «Спартака» Евгения Ловчев разыгрались нервы после того, как ведущий Сергей Дурасов и комментатор Константин Генич поддержали сборную, несмотря на унылую игру.

«Вы же обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Это говно редкое», - сказал Ловчев и ушел из эфира.



Эмоции через край у всех, кто сейчас смотрит сборную 🔥



Евгений Серафимыч не выдержал и ушел из студии @matchpremier 😡 pic.twitter.com/EDuUWfO5pc — Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021

Как показали дальнейшие события, ветеран был не так уж и не прав. Отдельных постов в соцсетях удостоился единственный пропущенный мяч, который российский защитник Федор Кудряшов срезал в собственные ворота.



«Благодарю тебя рядовой Кудряшов, ты выполнил приказ. Не зря я тебе доверял всегда» pic.twitter.com/YRVIBi02ia — ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021

Кудряшов, когда мяч летит в штрафную pic.twitter.com/HqbyIGPkTn — ВГИК (@vgikofficial) November 14, 2021

Заплакал даже Ургант.



Есть мнение, что не всех россиян огорчил подобный исход.



Валерий Карпин взял вину за поражение на себя.

«Когда ты создаешь 30 моментов, а потом тебе все-таки забивают. Тогда это обидно. А когда ты ни одного момента не создал, боишься... закрываешься от мяча, контригру не хочешь навязывать никакую, контригру с мячом, я имею в виду, то в конце концов так и происходит», - заявил он.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира пройдет 26 ноября в Цюрихе. Сами стыки пройдут 24 и 29 марта. Есть время собрать камни.



Собирал и тоже плакал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

