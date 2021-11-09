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Карпин: На Дзюбу решили не надеяться

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не стал вызывать нападающего Артема Дзюбу на решающие матчи с Кипром и Хорватией в рамках отбора к ЧМ-22. Всему виной прошлый отказ форварда.

«Связан ли его невызов в сборную с тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться», — сказал 9 ноября Карпин (цитата по РИА Новости).

Сейчас сборная России продолжает готовиться к матчу с Кипром, который состоится 11 ноября в Петербурге. Наша команда проводит тренировки на стадионе «Петровский».

Карпин рассказал, что испытывает опасения перед этой игрой, но надеется на победу.

В течение двух недель команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватией (14 ноября, Сплит, 17:00). Сейчас сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстает на два балла.

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Комментарии (8)

266213394
Свистит. Вызывал, чтобы отстегнуть как пацаненка. Дзюба и сейчас, и тем более раньше явно не в форме. Это очевидно для всех болельщиков и специалистов. В сборную вызываются сильнейшие. Зачем вызывал то его, Карпин? Артём не глупый и авторитетный футболист, смекнул унизительный расклад и явил очевидность. Сказал как есть на самом деле. За что на него губы дуть? За то что не дурак?
ДуремарСПб.
Ну ненавидят они друг друга.
Wert
Карпин- тыква спартач
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