Карпин: На Дзюбу решили не надеяться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не стал вызывать нападающего Артема Дзюбу на решающие матчи с Кипром и Хорватией в рамках отбора к ЧМ-22. Всему виной прошлый отказ форварда.



«Связан ли его невызов в сборную с тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться», — сказал 9 ноября Карпин (цитата по РИА Новости).

