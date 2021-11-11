После аварии с участием брата Хабиба Нурмагомедова возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского возбуждено в Дагестане после аварии неподалеку от аэропорта Каспийска. Подозреваемые пока не называются.
О возбуждении дела сообщает РИА Новости и ТАСС 11 ноября. Первое агентство ссылается на собеседника в Дагестане и отмечает, что сбили сотрудника неустановленные лица. ТАСС однозначно сообщает, что Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, был участником аварии.
Следком показал момент наезда и его последствия для автомобиля. По предварительным данным, сотрудник серьезно не пострадал.
Первыми о его роли в ДТП сообщил телеграм-канал BAZA. При этом сам Усман постил фото в своем Instagram и утверждал, что он в спортзале.
Нурмагомедов, по некоторым данным, опаздывал на самолет. Задержали его в Москве.