После аварии с участием брата Хабиба Нурмагомедова возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского возбуждено в Дагестане после аварии неподалеку от аэропорта Каспийска. Подозреваемые пока не называются.

О возбуждении дела сообщает РИА Новости и ТАСС 11 ноября. Первое агентство ссылается на собеседника в Дагестане и отмечает, что сбили сотрудника неустановленные лица. ТАСС однозначно сообщает, что Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, был участником аварии.

Следком показал момент наезда и его последствия для автомобиля. По предварительным данным, сотрудник серьезно не пострадал.