«Кто где мы в зале». Брат Хабиба Нурмагомедова, которого подозревают в наезде на полицейского, ответил в «Инстаграме»

Боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, после обвинений в наезде на полицейского опубликовал в своем Instagram сторис из спортзала.
Он никак не прокомментировал обвинения, только написал: «Кто где мы в зале» (пунктуация оригинала. — Прим. ред.).
Напомним, ранее РИА Новости и Baza сообщили, что Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского утром 11 ноября в Махачкале. Он якобы улетал в Москву и перед этим наехал на сотрудника правопорядка на КПП в аэропорту. В столичном Шереметьево, по информации Baza, его уже ждали полицейские, которые его якобы и задержали.