FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

«Кто где мы в зале». Брат Хабиба Нурмагомедова, которого подозревают в наезде на полицейского, ответил в «Инстаграме»

Брат Хабиба Нурмагомедова оригинально прокомментировал подозрения в наезде на полицейского

5
Печать

Боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, после обвинений в наезде на полицейского опубликовал в своем Instagram сторис из спортзала.

Он никак не прокомментировал обвинения, только написал: «Кто где мы в зале» (пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

Фото: Скриншот instagram.com/usman_nurmagomedov
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, ранее РИА Новости и Baza сообщили, что Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского утром 11 ноября в Махачкале. Он якобы улетал в Москву и перед этим наехал на сотрудника правопорядка на КПП в аэропорту. В столичном Шереметьево, по информации Baza, его уже ждали полицейские, которые его якобы и задержали.

Фото: Скриншот instagram.com/usman_nurmagomedov

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Ярополк
Такие милые лица у ребят. Работают, учатся, спортом занимаются. Любо дорого...
266203200
Не читай, никто ж не неволит.
Мухич
Фъ вы стали посмешище уже, кому интересна эта новость, не зря вы до сих пор не иноагент, раньше расследование, интересные интервью, а сейчас вышенков в маразме скучающий по бандитизму и новости из зоопарка. Стыдно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний