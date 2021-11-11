Брата Хабиба Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат легенды единоборств Хабиба, подозревается в наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.



Издание уточняет, что Усмана якобы «ищет полиция». Однако, по данным Baza, он уже задержан. По предварительной информации, сегодня утром Усман вместе со своим товарищем собирались лететь из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их автомобиль наехал на сотрудника полиции, стоявшего на КПП. После этого оба мужчины все равно улетели в столицу, однако в Шереметьево их уже ждали полицейские. Их задержали прямо в аэропорту.