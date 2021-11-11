FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Брата Хабиба Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского

5
Печать

Боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат легенды единоборств Хабиба, подозревается в наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Издание уточняет, что Усмана якобы «ищет полиция». Однако, по данным Baza, он уже задержан. По предварительной информации, сегодня утром Усман вместе со своим товарищем собирались лететь из Махачкалы в Москву. На въезде в аэропорт их автомобиль наехал на сотрудника полиции, стоявшего на КПП. После этого оба мужчины все равно улетели в столицу, однако в Шереметьево их уже ждали полицейские. Их задержали прямо в аэропорту.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

263862051
Легенда,это сотни,тысячи лет повествования.
263862051
Легенда)))Кто ?
Steam
Не, ну у этого то 10кг наркоты то не было с собой, значит все нормально, можно отпускать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний