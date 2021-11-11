В Эрмитаже прокомментировали попытку кражи экспоната из виртуальной Биржи

Куратор выставки «Незримый эфир», заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков заверил пользователей, что, поскольку речь идет о цифровом пространстве, настоящая кража предмета искусства была бы невозможна.



«Понятно, что ничего из этого пространства «стащить» нельзя, потому что мы находимся в выделенном поле — как только вы оттуда выходите — ваш аватар исчезает», — уточнил он.



По его словам, в данном случае можно говорить о таком «тесте системы».



«В каждой системе есть какие-то баги, вещи, которые не сходятся, — ответил он на вопрос «Фонтанки». — В данном случае, поскольку мы работы развешивали в галерее, мы их перемещали до последнего момента и буквально за пару дней или за день поняли окончательно, что где будет висеть, потому что на выставке между работами есть определенные смысловые связи. Оказалось, что какая-то работа не закреплена, и, соответственно, она была снята со стенки одним из пользователей. Я думаю, что пользователь сделал это, возможно, ненамеренно, просто дважды кликнув по работе, может быть, потом ему было от нее не избавиться, потому что она «прилипает» к рукам, если не знать, как с этим поступать».

