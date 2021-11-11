В Эрмитаже прокомментировали попытку кражи экспоната из виртуальной Биржи

Куратор выставки «Незримый эфир», заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков заверил пользователей, что, поскольку речь идет о цифровом пространстве, настоящая кража предмета искусства была бы невозможна.
«Понятно, что ничего из этого пространства «стащить» нельзя, потому что мы находимся в выделенном поле — как только вы оттуда выходите — ваш аватар исчезает», — уточнил он.
По его словам, в данном случае можно говорить о таком «тесте системы».
«В каждой системе есть какие-то баги, вещи, которые не сходятся, — ответил он на вопрос «Фонтанки». — В данном случае, поскольку мы работы развешивали в галерее, мы их перемещали до последнего момента и буквально за пару дней или за день поняли окончательно, что где будет висеть, потому что на выставке между работами есть определенные смысловые связи. Оказалось, что какая-то работа не закреплена, и, соответственно, она была снята со стенки одним из пользователей. Я думаю, что пользователь сделал это, возможно, ненамеренно, просто дважды кликнув по работе, может быть, потом ему было от нее не избавиться, потому что она «прилипает» к рукам, если не знать, как с этим поступать».
Иван Пузырев, эксперт и исследователь в области AR/VR диджитал-стратегий, стал непосредственным свидетелем неожиданной сцены — и заснял ее на видео.
«Те люди, которые в этот момент были в галерее, очень сопереживали: «Он там! Лови его! Беги, беги!» — вспоминает он. — Это был своего рода диалог в обществе внутри галереи, и да, это специфический вид поведения в цифровом пространстве, который нам удалось исправить буквально в тот же момент».
Дмитрий Озерков отметил, что событие, пошедшее не по плану, вызвало в интернете большой ажиотаж.
«Это событие сейчас приносит нам очень много новых пользователей, потому что когда что-то идет не совсем по плану, все откликаются, и сейчас идет огромный перепост в соцсетях снятого в тот момент видео», — признался он.
Напомним, 11 ноября музей рассказал, что один из первых же посетителей цифровой выставки в виртуальном пространстве Биржи чуть не вынес одну из работ за пределы зала.
Прочесть о том, что представляет из себя первая NFT-выставка Эрмитажа, можно в материале «Фонтанки».