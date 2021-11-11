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С новой виртуальной выставки в Эрмитаже посетитель чуть не вынес картину

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С выставки «Незримый эфир», которую открыл 10 ноября Эрмитаж, в первый же день работы посетитель попытался вынести произведение. Об этом 11 ноября рассказали в аккаунте Отдела современного искусства Эрмитажа в сети «Инстаграм».

Необычно то, что эта выставка — полностью виртуальная, посетители «входят» на нее через компьютер, смартфон или шлем виртуальной реальности, в виде голограмм. Соответственно и работы на выставке — нематериальные NFT-файлы.

Из-за «дыры» в программе одному из пользователей удалось переместить картину за пределы виртуальной галереи. Неизвестно, что бы дальше делал с цифровой картиной виртуальный хулиган, но специалисты из компьютерной поддержки остановили голограмму нарушителя и вернули работу на место. Сейчас сбой в программе устранен.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как посетить выставку «Незримый эфир» и какие шедевры цифрового искусства можно на ней увидеть.

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Комментарии (4)

Редиска Здесь
Куда смотрит виртуальная росгвардия! Задержать преступника и отправить в виртуальное СИЗО!
Avs7153
Бухнуть на троих по вацапу...
vader
Ну, собственно, вот и все. Как правильно сказал Переслегин еще в прошлом году, "в каком-то смысле все кончено". С переездом нас всех в виртуальный мир. Новый и, безусловно, прекрасный.
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