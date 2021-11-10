Петербургскому таксисту пришлось заплатить за нарушение ПДД, из-за которого пострадал ребенок

Прокуратура Петроградского района Петербурга добилась взыскания с таксиста моральной компенсации за ДТП трехлетней давности. В аварии пострадал ребенок.



Как сообщает 10 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, 24 ноября 2018 года на улице Кропоткина водитель такси, в котором ехала семья с ребенком, нарушил ПДД и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП 9-летняя пассажирка такси получила легкие травмы и «испытала потрясение и испуг».

Вина таксиста в ДТП была установлена судом, соответствующее постановление вступило в законную силу. Прокуратура, защищая права несовершеннолетней, направила иск о взыскании с него компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу ребенка 150 тысяч рублей.