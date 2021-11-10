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Петербургскому таксисту пришлось заплатить за нарушение ПДД, из-за которого пострадал ребенок

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Прокуратура Петроградского района Петербурга добилась взыскания с таксиста моральной компенсации за ДТП трехлетней давности. В аварии пострадал ребенок.

Как сообщает 10 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, 24 ноября 2018 года на улице Кропоткина водитель такси, в котором ехала семья с ребенком, нарушил ПДД и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП 9-летняя пассажирка такси получила легкие травмы и «испытала потрясение и испуг».

Вина таксиста в ДТП была установлена судом, соответствующее постановление вступило в законную силу. Прокуратура, защищая права несовершеннолетней, направила иск о взыскании с него компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил и постановил взыскать в пользу ребенка 150 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

мухомор
Как интересно.
Прокуратура сама направила гражданский иск защищая интересы гражданина. Уже само это вызывает улыбку.
Не иначе это была родственница городского прокурора. не меньше.
А удовлетворение иска на сумму 150 тысяч рублей, когда в других случаях моральный ущерб за нанесение тяжких телесных оценивают максимум в 5 тысяч рублей, а за убийство - 50 тысяч. Интересная история.
AlBerkut
Между 'суд постановил взыскать' и 'таксирасту пришлось заплатить' есть большая такая одесская разница, и даже таки целых две...
Решения суда в РФ можно не исполнять годами, и за это не будет ничего....
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