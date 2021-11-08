Главным по приватизации в Смольном станет Казбек Боллоев. Александр Герман уходит заниматься мусорной реформой

Обязанности чиновника поделят два его коллеги. Замглавы ведомства Казбек Боллоев, который весной 2021 года пришел в КИО на должность руководителя управления по работе с задолженностью и отдела экономической безопасности, будет курировать вопросы приватизации. Казбек Боллоев, по его словам, приходится племянником главе производителя военной и спецодежды «БТК Групп» Теймураза Боллоева.



Другой зампредседателя, Константин Марков, который сейчас отвечает за аналитику и информатизацию, возьмет на себя работу с госучреждениями. Будет ли такое распределение обязанностей временным или постоянным, пока не известно.

