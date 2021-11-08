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Главным по приватизации в Смольном станет Казбек Боллоев. Александр Герман уходит заниматься мусорной реформой

8 ноября станет последним днем работы Александра Германа на должности замглавы комитета имущественных отношений. Как сообщил «Фонтанке» источник, близкий к городскому правительству, с завтрашнего дня он готовится возглавить комитет по природопользованию. В комитете имущественных отношений по запросу «Фонтанки» эту информацию подтвердили.

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Обязанности чиновника поделят два его коллеги. Замглавы ведомства Казбек Боллоев, который весной 2021 года пришел в КИО на должность руководителя управления по работе с задолженностью и отдела экономической безопасности, будет курировать вопросы приватизации. Казбек Боллоев, по его словам, приходится племянником главе производителя военной и спецодежды «БТК Групп» Теймураза Боллоева.

Другой зампредседателя, Константин Марков, который сейчас отвечает за аналитику и информатизацию, возьмет на себя работу с госучреждениями. Будет ли такое распределение обязанностей временным или постоянным, пока не известно.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов направил министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александру Козлову на согласование кандидатуру Александра Германа на должность председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Пост главы комитета по природопользованию был вакантным с лета 2021 года, когда его руководитель Денис Беляев перешел в администрацию Адмиралтейского района.

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Комментарии (2)

266601528
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Н.а данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
f0ntan
Когда чиновники назначаются на руководство комитетами - у них есть образование и опыт работы в этой сфере? Герман сперва руководил комитетом имущественных отношений. У него есть образование и опыт работы в этой сфере, что его назначали на этот пост. Потом его перевели на руководителя комитета по природопользованию. Вопрос тот же. Он в природопользовании работал, учился?
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