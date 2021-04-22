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Из цирка в Смольный. Новым замглавы КИО стал Казбек Боллоев

Боллоев назначен зампредседателя комитета имущественных отношений Петербурга

У главы комитета имущественных отношений появился новый заместитель.

Как сообщается на сайте ведомства 22 апреля, на эту должность назначен Казбек Боллоев. Он возглавит управление по работе с задолженностью и отдел экономической безопасности.

Ранее Казбек Боллоев являлся исполнительным директором Цирка Чинизелли. На этом посту он также отвечал за вопросы сервиса и безопасности.

Петербургские бизнесмены вспоминают Казбека Боллоева и в связи с работой в пивоваренной компании «Балтика», которую ранее возглавлял миллиардер, совладелец крупнейшего производителя военной одежды АО «БТК Групп» Таймураз Боллоев. На вопрос о связи с предпринимателем Казбек Боллоев сообщал «Фонтанке», что Таймураз Боллоев — его «дядя, учитель и кумир».

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