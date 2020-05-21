«Задачи поставлены четко, без каких-либо компромиссов». Новый директор цирка на Фонтанке Казбек Боллоев рассказал о своём назначении

«Задачи поставлены четко, ясно и понятно, без каких-либо компромиссов. Они связаны с хозяйственной деятельностью и не касаются творческих вопросов цирка». Так прокомментировал «Фонтанке» информацию о своём назначении новый исполнительный директор цирка Чинизелли Казбек Боллоев.

«Цирк Чинизелли — один из основных цирков страны. Следовательно, то качество услуг, которые мы должны предоставлять зрителям, должно быть бескомпромиссным», — сказал он в разговоре с журналистом 21 мая. По словам Боллоева, будет проводиться «большая работа в части сопутствующего сервиса, безопасности предоставляемых услуг».

На вопрос «Фонтанки», если ли в этой сфере какие-то проблемы, Боллоев ответил: «А что, для того, чтобы что-то улучшить, нужны какие-то проблемы?» Рассказывая о том, как видится новому директору идеальный результат его работы, он подчеркнул: «Его видеть надо не мне, а зрителям. Это должно быть увеличение посещаемости цирка». «Планка должна быть высокая. Без права на ошибку», — прокомментировал Казбек Боллоев критерии, поставленные ему Росгосцирком. При этом подчеркнул, что на сегодняшний день у него нет информации о том, будет ли он курировать строительство новой цирковой площадки в Автово, которое ранее анонсировала государственная цирковая компания. Предыдущий опыт работы Боллоева был «связан с хозяйственной деятельностью», и это, по его мнению, поможет решать текущие задачи. «Я являюсь учредителем, но не участвую в операционной деятельности автотранспортной компании ООО «Управление недвижимостью», о которой писала «Фонтанка». Что же касается ресторанного бизнеса (ООО «Каст», работающее под брендом Wcorner Restaurant — Прим.ред.), то он был моим проектом, но в свете последних событий мы приостановили свою деятельность», — прокомментировал он.