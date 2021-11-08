Художники покажут обыденное будущее

На территории «Ленполиграфмаша» представят технологические объекты, проекты сайенс-арта (связанного с наукой) и «комиксовый» сторителлинг. В рамках фестиваля «Будущее обыденно» художники из разных стран покажут варианты «одомашнивания» технологий, представят футуристические фантазии как нечто привычное в быту. Например, синтезированную еду, инновационный транспорт, гаджеты для «конструирования» своего образа жизни. В проект вовлечены шесть естественно-научных и технических музеев.

Среди участников фестиваля — Миша Мост, «Куда бегут собаки», Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин, VALab. Миша Мост покажет граффити размером шесть на одиннадцать метров, которые изображают жизнь в 2035 году. Занятный проект формата сайенс-арт предложат VALab (художники Владлена Громова, Артём Парамонов и генетик Александр Журавлев) — он называется «Ткань жизни» и посвящён сплетению-сравнению X-хромосом человека и мушки-дрозофилы. Камера «схватывает» лицо зрителя, объединяет изображение с ДНК мушки и из синтеза создаёт узор на ткани. Авторы называют это «теплым» дизайном и «вязальной ДНК-машиной».

Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин предложат «автоматическое производство искусства» — и ироничный деконструкт мифа о «внутреннем мире автора». Словом, вас ждут проекты на стыке искусства и науки, где арт смотрит на себя со стороны и видит поводы для улыбки — даже с учётом, что время незыблемости его принципов прошло.



Фестиваль «Будущее обыденно» пройдёт с 8 по 14 ноября на территории «Ленполиграфмаша». Для входа понадобится QR-код вакцинированного от COVID-19 или переболевшего, подойдёт также справка о медотводе.



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Анастасия Семенович

