Петербуржцы могут не дождаться своих почтовых отправлений. Виной тому посылочный вор

Отделение «Почты России» в Невском районе Петербурга посетили воры в ночь на пятницу. Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, неизвестные унесли с собой посылки.



В пресс-службе организации рассказали, что злоумышленники разбили стекло в помещении на Дальневосточном проспекте, 42Е, так и попали внутрь. Там они повредили и вскрыли часть отправлений. Точное количество испорченного и украденного не сообщается.



«Мы оказываем максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании. Ущерб клиентам мы возместим в соответствии с действующим законодательством», — пообещали в пресс-службе «Почты России».

