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Петербуржцы могут не дождаться своих почтовых отправлений. Виной тому посылочный вор

В Петербурге обокрали отделение «Почты России» и унесли посылки

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Отделение «Почты России» в Невском районе Петербурга посетили воры в ночь на пятницу. Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, неизвестные унесли с собой посылки.

В пресс-службе организации рассказали, что злоумышленники разбили стекло в помещении на Дальневосточном проспекте, 42Е, так и попали внутрь. Там они повредили и вскрыли часть отправлений. Точное количество испорченного и украденного не сообщается.

«Мы оказываем максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании. Ущерб клиентам мы возместим в соответствии с действующим законодательством», — пообещали в пресс-службе «Почты России».

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Комментарии (9)

Синоптик
Почта России и без почтового вора отлично справляется. Половина посылок "без трека" зависает где-то после пересечения китайско-российской границы
SlawaPiter
Сколько помню, а это со дня основания, почту России всё время у них то понос, то золотуха...
Alex000
Мне пара посылок "идут" уже два месяца, тоже этот вор виноват?
Почтовое отделение другое, да и застряло где-то в транзите, а не в отделении.
Кмк, не только в этом индивиде дело.
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