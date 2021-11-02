Facebook перестанет распознавать лица. Шаблоны миллиарда пользователей удалят

«Забегая вперед, мы по-прежнему рассматриваем технологию распознавания лиц как мощный инструмент, например, для людей, которым необходимо подтвердить свою личность или предотвратить мошенничество и выдачу себя за другое лицо. Мы продолжим работать над этими технологиями и привлекать сторонних экспертов», — рассказал вице-президент отдела искусственного интеллекта (ИИ) в Meta Джером Пезенти.

Социальная сеть Facebook отказывается от системы распознавания лиц. Как сообщает 2 ноября компания Meta , в ближайшие недели она удалит индивидуальные шаблоны более миллиарда пользователей.

Теперь пользователям перестанут приходить отметки на фотографиях друзей, а также уведомления, если кто-то опубликует фото или видео с ними, но не отметит. Также по-другому начнет работать система автоматического альтернативного текста — с помощью ИИ она создает описания изображений для слепых и слабовидящих людей, используя и распознавание лиц.

Функция распознавания лиц в Facebook заработала в 2011 году. Сначала выбора у пользователей не было, но в 2019 году они получили возможность отключить или подключить ее в настройках.

Компания Facebook 28 октября объявила, что меняет название на Meta. Ребрендинг отражает растущие амбиции компании, связанные с созданием «метавселенной», пояснил основатель фирмы Марк Цукерберг.