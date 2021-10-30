Главный архитектор Петербурга написал заявление об увольнении

В ближайшее время свой пост может покинуть председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев. Как сообщают источники «Фонтанки» 30 октября, чиновник написал заявление об увольнении.



Сам Григорьев не опроверг и не подтвердил это. «Узнавайте в кадрах Смольного. Какое событие вы хотите из этого сделать? — отреагировал он на просьбу прокомментировать эту информацию. — Не знаю, должен ли я кому-то рассказывать о своих планах».



Должность председателя комитета и главного архитектора города, а также главы градостроительного совета Григорьев занимает с 2015 года.

