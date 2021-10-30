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Главный архитектор Петербурга написал заявление об увольнении

Григорьев возглавляет комитет по градостроительству с 2015 года.

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В ближайшее время свой пост может покинуть председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев. Как сообщают источники «Фонтанки» 30 октября, чиновник написал заявление об увольнении.

Сам Григорьев не опроверг и не подтвердил это. «Узнавайте в кадрах Смольного. Какое событие вы хотите из этого сделать? — отреагировал он на просьбу прокомментировать эту информацию. — Не знаю, должен ли я кому-то рассказывать о своих планах».

Должность председателя комитета и главного архитектора города, а также главы градостроительного совета Григорьев занимает с 2015 года.

На днях в КГА вернулась Юлия Киселева, в прошлом она была главой комитета, в настоящее время назначена на должность замруководителя. Она — наиболее вероятный претендент на кресло председателя в случае ухода Григорьева.

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Комментарии (9)

Мужской Взгляд
Фиолетово..
266376240
Как-то странно в свое время она ушла с главы администрации Васьки, многие думали тогда что во власть она уже не вернется...
Danik
Достижения?
Еще один отвалился от города!
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