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Фестиваль Dance Open: от Национального балета Испании вживую до мастер-класса фламенко онлайн

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Фестиваль Dance Open мастерски вписался между ограничениями: в городе успевают выступить блистательные труппы зарубежных театров, а познавательные встречи и мастер-классы переносятся онлайн — так что их сможет посмотреть как можно большее количество зрителей, а те, кто, может быть, постеснялся попробовать свои силы в мастер-классе, смогут решиться на новый опыт в домашних условиях.

Фото: Jesus Vallinas
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Из важных гостей: фестиваль откроется на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» 8–9 ноября выступлением Национального балета Испании. Труппа, основанная известным танцовщиком фламенко Антонио Гадесом в 1978 году, покажет народный танец в авторских версиях разных хореографов ХХ века.

Второй большой визит на фестиваль — нидерландской танцевальной компании Introdans. 11 и 12 ноября артисты выступят на сцене Театра музыкальной комедии. В программу войдут три постановки модных хореографов — Kaash Акрама Хана, Whim/«Прихоть» Александра Экмана и Promenade/«Прогулка» Роберта Баттла.

Фото: Hans Gerritsen
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Между двумя этими программами — 10 ноября в Angleterre Cinema Lounge — известный хореограф Алексей Мирошниченко познакомит зрителей с «Балетной азбукой», мультимедийным видеоэкскурсом в мир балетной профессии. Съемки проходили в Большом и Мариинском театрах, в репетиционных залах Театра балета имени Леонида Якобсона, Театральной библиотеке, Музее театрального и музыкального искусства.

13 ноября к фестивалю смогут присоединиться даже те, кто не покупал билеты на его мероприятия: в группе проекта «ВКонтакте» пройдут онлайн-трансляции. В 14:00 покажут ту самую «Азбуку», которую за несколько дней до этого представит Алексей Мирошниченко, в 19:00 — мастер-класс для практикующих любителей фламенко в исполнении директора Национального балета Испании Рубена Ольмо. Занятие исходно предназначено для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана.

Рубен Ольмо
Рубен ОльмоФото: Dance Open
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А 14 ноября в группу ВК выложат видеозапись беседы Dance Open Talk с участием зарубежных звезд и ведущих российских экспертов — они обсудят вопросы репертуарной политики и современного танца. В дискуссии примут участие худрук Introdans Роэль Вооринтхольт, директор театра «Балет «Москва», постановщик танцев для олимпийских звезд фигурного катания Антонио Нахарро и другие.

Завершит фестиваль 14 ноября гала-концерт звезд мирового балета на сцене БКЗ «Октябрьский». 0+

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

Фото: Jesus Vallinas
Фото: Hans Gerritsen
Рубен Ольмо
Рубен ОльмоФото: Dance Open

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