КСП: Смольный неправомерно потратил деньги на аренду спецтехники для массовых акций

Контрольно-счетная палата сочла нецелевыми траты комитета по благоустройству Петербурга на аренду спецтехники в рамках противодействия терроризму во время массовых мероприятий в 2019 и 2020 годах. Об этом говорится в отчете аудиторов, опубликованном на сайте КСП.

Комитет завысил свои потребности на обеспечение мер на антитеррористическую защищенность в период массовых мероприятий и на покупку 274 единиц уборочной техники. Согласно выводам аудиторов, подведомственное комитету предприятие «Центр» не нуждалось в этой технике, она сразу после приобретения была передана сторонним организациям.



КСП насчитала более 1,7 млн рублей нецелевых расходов на услуги по предоставлению грузовиков. Также аудиторы сочли неправомерной оплату «услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму» в размере 7,83 млн рублей, которые оказал ГУДП «Центр». Устав предприятия не предусматривает предоставление таких услуг.

Результаты проверки КСП направила губернатору Петербурга, председателю Заксобрания, а также в другие органы власти для принятия мер реагирования. Кроме того, результаты проверки рассматривали на совещании у Николая Бондаренко, на тот момент — вице-губернатора города по ЖКХ.

Комитет по благоустройству 28 октября опубликовал похожую закупку. Более 8,3 млн рублей ведомство готово потратить на «оказание услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий в 2022 году».

В техзадании говорится, что поставщик должен будет размещать грузовики или противотаранные устройства согласно некой схеме и ко времени, указанному в заявке. Единовременно заказчику может потребоваться до 160 грузовиков. В местах, где нет технической возможности поставить грузовики, исполнитель должен установить противотаранные устройства — до 80 штук единовременно.

