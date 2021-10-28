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КСП: Смольный неправомерно потратил деньги на аренду спецтехники для массовых акций

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Контрольно-счетная палата сочла нецелевыми траты комитета по благоустройству Петербурга на аренду спецтехники в рамках противодействия терроризму во время массовых мероприятий в 2019 и 2020 годах. Об этом говорится в отчете аудиторов, опубликованном на сайте КСП.

Комитет завысил свои потребности на обеспечение мер на антитеррористическую защищенность в период массовых мероприятий и на покупку 274 единиц уборочной техники. Согласно выводам аудиторов, подведомственное комитету предприятие «Центр» не нуждалось в этой технике, она сразу после приобретения была передана сторонним организациям.

КСП насчитала более 1,7 млн рублей нецелевых расходов на услуги по предоставлению грузовиков. Также аудиторы сочли неправомерной оплату «услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму» в размере 7,83 млн рублей, которые оказал ГУДП «Центр». Устав предприятия не предусматривает предоставление таких услуг.

Результаты проверки КСП направила губернатору Петербурга, председателю Заксобрания, а также в другие органы власти для принятия мер реагирования. Кроме того, результаты проверки рассматривали на совещании у Николая Бондаренко, на тот момент — вице-губернатора города по ЖКХ.

Комитет по благоустройству 28 октября опубликовал похожую закупку. Более 8,3 млн рублей ведомство готово потратить на «оказание услуг по обеспечению мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий в 2022 году».

В техзадании говорится, что поставщик должен будет размещать грузовики или противотаранные устройства согласно некой схеме и ко времени, указанному в заявке. Единовременно заказчику может потребоваться до 160 грузовиков. В местах, где нет технической возможности поставить грузовики, исполнитель должен установить противотаранные устройства — до 80 штук единовременно.

Проведение аукциона запланировано на 10 ноября.

Согласно данным сайта госзакупок, комитет проводит такие аукционы с 2019 года. Каждый раз их выигрывает ГУДП «Центр».

Власти города регулярно используют спецтехнику для блокировки движения на улицах во время акций протеста, в том числе во время несогласованных массовых протестов в начале 2021 года. Правда, технику использовали и когда на улицах не наблюдалось толп протестующих. И в Смольном тогда не смоли прокомментировать причины перекрытия улиц.

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Комментарии (3)

ДЮрьевич
Меры реагирования - отчетом подотрутся
AlexOzz
Похоже, грядёт какая-то гражданская война? Ан-нет, просто отмыв бабла.
Вспомнилось, как бюзинесмены , нагнав страху на бабу Валю, собирали средства на выборы. По размеру взносов впоследствии были подписаны контракты на городския программы.
O-o!
Ну, следующим этапом будет закупка "Центром" специального тарана для разгона протестующих за ..дцать лярдов , бульбофюрер таким пару лет назад обзавелся, на наши денежки, а он нашей власти пример. почему не сами власти покупают?! так проще "своим людям" купить и потом арендой отбить всю стоимость раз в несколько, на самом деле ведь мирные протестующие на Камазы точно бросаться не будут, и власть отлично это знает, а Камазы всегда в хозяйстве пригодятся, тем более оплаченные самими мирными протестующими
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