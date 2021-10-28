«Вторая серия Олимпийских игр». Винер-Усманова раскритиковала судейство на чемпионате мира по художественной гимнастике

Главный тренер российской сборной Ирина Винер, несмотря на успехи своих подопечных, раскритиковала судейство на чемпионате мира по художественной гимнастике.
«Сегодня состоялась вторая серия Олимпийских игр», — заявила Винер-Усманова в интервью «Р-Спорт» 28 октября.
Она обвинила главу технического комитета международной федерации (FIG) россиянку Наталью Кузьмину в занижении оценок Дине Авериной.
«Началось в квалификации, когда Кузьмина опускала оценки, вечером было продолжение. Они при блестящем исполнении Дины поставили оценку ниже, оставив ее на втором месте, хотя снимать было не за что. Но Кузьмина добилась именно этого. Видимо, ей было невозможно выдержать, что Россия выиграет четыре золотые медали. Особенно в упражнениях с лентой, с которыми она так споткнулась на Олимпийских играх», — подчеркнула Винер-Усманова.
Напомним, что на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту).