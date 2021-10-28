Сечин рассказал о перспективах перехода на «зеленую» экономику на фоне «Бурлаков на Волге»

При переходе на «зеленую» энергетику невозможно обойтись без снижения скоростей и изменения людьми своей привычной жизни, считает председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. Так он объяснил свое выступление на Евразийском экономическом форуме 28 октября на фоне картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге».



По мнению Сечина, даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные ресурсы. Тем не менее он признал объективные факторы снижения потребления нефти в будущем, передает РИА Новости.

