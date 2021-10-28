Сечин рассказал о перспективах перехода на «зеленую» экономику на фоне «Бурлаков на Волге»

При переходе на «зеленую» энергетику невозможно обойтись без снижения скоростей и изменения людьми своей привычной жизни, считает председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. Так он объяснил свое выступление на Евразийском экономическом форуме 28 октября на фоне картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге».
По мнению Сечина, даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные ресурсы. Тем не менее он признал объективные факторы снижения потребления нефти в будущем, передает РИА Новости.
Кроме того, глава «Роснефти» не исключил нового обострения дефицита и роста цен на нефть. Это может произойти, если не будет понимания уровня мирового спроса и решений для его удовлетворения.
В последнее время российскую власть все больше занимают вопросы перехода на «зеленую» энергетику. При правительстве создаются специальные рабочие группы, которые будут оценивать риски и возможности России, связанные с глобальным энергопереходом, и выбирать оптимальный для страны сценарий развития в этом направлении.