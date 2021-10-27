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Незадекларированные зубы динозавров нашли в грузовике на Выборгской таможне

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Фото: пресс-служба СЗТУ
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Сотрудники таможенного поста МАПП «Брусничное» при проверке автомобиля обнаружили груз незадекларированных зубов динозавров. Рыночная стоимость редких коллекционных образцов дотягивает почти до 400 тысяч рублей.

Как сообщает 27 октября пресс-служба СЗТУ, водитель грузовика, прибывшего на МАПП «Брусничное», предоставил таможенникам транспортные и коммерческие документы о перемещении через границу сборного груза: обработанных полированных зубов и когтей динозавров, известняковых плит и реплики окаменелого черепа саблезубой кошки. Однако в ходе досмотра сотрудники Выборгской таможни обнаружили, что предметов больше, чем заявлено. По документам в машине было 394 зуба динозавров, а на деле оказалось 445 — больше на 51 штуку; известняковых плит вместо 29 насчитали 33.

Фото: пресс-служба СЗТУ
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Перевозчик пояснил, что не проверил товар на соответствие, из-за чего декларирование оказалось недостоверным. В итоге в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Кроме того, груз направили на экспертизу, и та установила, что предоставленные товары являются редкими коллекционными образцами, представляющими интерес для науки, и относятся к культурным ценностям. Их рыночная стоимость составляет 383 596 рублей. А для перемещения через границу культурных ценностей нужен разрешительный документ.

Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ

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