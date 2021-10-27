Незадекларированные зубы динозавров нашли в грузовике на Выборгской таможне

Как сообщает 27 октября пресс-служба СЗТУ, водитель грузовика, прибывшего на МАПП «Брусничное», предоставил таможенникам транспортные и коммерческие документы о перемещении через границу сборного груза: обработанных полированных зубов и когтей динозавров, известняковых плит и реплики окаменелого черепа саблезубой кошки. Однако в ходе досмотра сотрудники Выборгской таможни обнаружили, что предметов больше, чем заявлено. По документам в машине было 394 зуба динозавров, а на деле оказалось 445 — больше на 51 штуку; известняковых плит вместо 29 насчитали 33.

Сотрудники таможенного поста МАПП «Брусничное» при проверке автомобиля обнаружили груз незадекларированных зубов динозавров. Рыночная стоимость редких коллекционных образцов дотягивает почти до 400 тысяч рублей.

Перевозчик пояснил, что не проверил товар на соответствие, из-за чего декларирование оказалось недостоверным. В итоге в отношении него возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Кроме того, груз направили на экспертизу, и та установила, что предоставленные товары являются редкими коллекционными образцами, представляющими интерес для науки, и относятся к культурным ценностям. Их рыночная стоимость составляет 383 596 рублей. А для перемещения через границу культурных ценностей нужен разрешительный документ.