Передавший Gulagu.net пыточный архив ФСИН объявлен в розыск по уголовному делу

Собравший и передавший архив видео с пытками в российских колониях Сергей Савельев обьявлен в розыск. Это следует из базы МВД.
На попадание Савельева в базу 23 октября обратили внимание СМИ. Известно, что программиста и бывшего заключенного разыскивают по уголовному делу, но по какой статье оно возбуждено — пока неизвестно. По данным «Осторожно, новости», дело находится в производстве Главного управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области. Как пишет Gulagu.net, готовятся документы для экстрадиции программиста. Сам Савельев находится во Франции, где он запросил политического убежища.
Савельев сидел по наркотической статье, к работе за компьютером его привлекла администрация колонии. Он смог скопировать и передать правозащитникам архив видеозаписей с регистраторов сотрудников ФСИН.