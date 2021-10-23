Передавший Gulagu.net пыточный архив ФСИН объявлен в розыск по уголовному делу

Собравший и передавший архив видео с пытками в российских колониях Сергей Савельев обьявлен в розыск. Это следует из базы МВД.

На попадание Савельева в базу 23 октября обратили внимание СМИ. Известно, что программиста и бывшего заключенного разыскивают по уголовному делу, но по какой статье оно возбуждено — пока неизвестно. По данным «Осторожно, новости», дело находится в производстве Главного управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области. Как пишет Gulagu.net, готовятся документы для экстрадиции программиста. Сам Савельев находится во Франции, где он запросил политического убежища.