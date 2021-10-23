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Передавший Gulagu.net пыточный архив ФСИН объявлен в розыск по уголовному делу

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Собравший и передавший архив видео с пытками в российских колониях Сергей Савельев обьявлен в розыск. Это следует из базы МВД.

На попадание Савельева в базу 23 октября обратили внимание СМИ. Известно, что программиста и бывшего заключенного разыскивают по уголовному делу, но по какой статье оно возбуждено — пока неизвестно. По данным «Осторожно, новости», дело находится в производстве Главного управления уголовного розыска МВД России по Саратовской области. Как пишет Gulagu.net, готовятся документы для экстрадиции программиста. Сам Савельев находится во Франции, где он запросил политического убежища.

Савельев сидел по наркотической статье, к работе за компьютером его привлекла администрация колонии. Он смог скопировать и передать правозащитникам архив видеозаписей с регистраторов сотрудников ФСИН.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (14)

James Cook
классика
VKuser1708951
А почему сразу не возбудили дело "За разглашение гостайны"? Или это не тайна, а секрет полишинеля?
angel of death
о, пыточный конвейер в лице гос-ва проснулся, решили ещё одно промолоть через свои жернова... факт наличия пыток в этой стране должен заставить остальные страны наложить очередные Санкции... ждём'c =)
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