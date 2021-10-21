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Москвичка намеренно заразила себя и семью ковидом, чтобы «переболеть в лёгкой форме». Закончилось всё фатально

В Москве женщина умерла после намеренного заражения коронавирусом

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Жительница Москвы скончалась от COVID-19, намеренно заразив себя и близких, включая двух дочерей. Эту историю опубликовал у себя в Facebook директор клиники «Семейная» Павел Бранд, который сослался на переписку со своим знакомым.

В сообщении утверждается, что 42-летняя женщина хотела, чтобы её семья переболела «в лёгкой форме». Якобы это помогло бы избежать возможного тяжёлого течения болезни в дальнейшем. Вместе с дочерьми она пришла в гости к инфицированной подруге. В итоге коронавирусом заразилась вся её семья. При этом сама женщина заболела серьёзно, однако долгое время не хотела обращаться к медикам и позже умерла в больнице.

Напомним, ранее стало известно, что из-за подъёма заболеваемости COVID-19 в России ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также сообщалось, что в РФ выявили первые случаи новой мутации коронавируса AY.4.2.

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Комментарии (22)

polinmole
Видно действовала по аналогии с ветрянкой. Хотя насчёт ветрянки уже доказано, что это тоже мракобесие, и прививка от неё тоже есть. Но большинство всё равно считает, что лучше переболеть в детстве.
VKuser3931563
"сослался на переписку со своим знакомым".
Что там предусмотрено за распространение fake-news.
Или это "правильный" fake, того, кого надо fake?
shipland1
Кто-то там сказал, кто-то там рассказал ... я думаю эти страшилки мы теперь будем читать постоянно.
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