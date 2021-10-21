Москвичка намеренно заразила себя и семью ковидом, чтобы «переболеть в лёгкой форме». Закончилось всё фатально

Жительница Москвы скончалась от COVID-19, намеренно заразив себя и близких, включая двух дочерей. Эту историю опубликовал у себя в Facebook директор клиники «Семейная» Павел Бранд, который сослался на переписку со своим знакомым.



В сообщении утверждается, что 42-летняя женщина хотела, чтобы её семья переболела «в лёгкой форме». Якобы это помогло бы избежать возможного тяжёлого течения болезни в дальнейшем. Вместе с дочерьми она пришла в гости к инфицированной подруге. В итоге коронавирусом заразилась вся её семья. При этом сама женщина заболела серьёзно, однако долгое время не хотела обращаться к медикам и позже умерла в больнице.

