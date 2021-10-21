Новую мутацию коронавируса AY.4.2 выявили в России

В России в единичных случаях выявлена новая разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2, возможно его широкое распространение. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus». В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — пояснил Хафизов журналистам, его цитирует 21 октября РИА Новости.
Эксперт предположил, что вариант AY.4.2, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Определить, насколько мутация заразнее, пока сложно, отметил Хафизов.
Ранее о распространении нового штамма COVID-19 в Великобритании сообщило Financial Times. По предварительным данным, новая мутация заразнее исходного «дельта»-штамма на 10–15%. Позже этот вариант коронавируса обнаружили у 11-летнего мальчика в Израиле. В Минздраве Великобритании позднее заявили, что нет доказательств, что AY.4.2 более опасен.