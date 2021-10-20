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«Нет доказательств, что он более опасен». Минздрав Великобритании признал распространение в стране нового штамма COVID-19

В минздраве Великобритании заявили о распространении нового штамма коронавируса

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В Великобритании распространяется новый вариант «дельта»-штамма коронавируса, но пока нет доказательств, что он более опасен. Об этом 20 октября на пресс-конференции заявил глава минздрава страны Саджид Джавид.

«COVID-19 мутирует, и мы постоянно выявляем новые варианты, в том числе новый вариант штамма «дельта», который в настоящий момент известен как AY.4.2. И этот новый вариант сейчас распространяется. Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее о распространении нового штамма COVID-19 в Великобритании сообщило Financial Times. По предварительным данным, новая мутация заразнее исходного «дельта»-штамма на 10–15%. Позже этот вариант коронавируса обнаружили у 11-летнего мальчика в Израиле.

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Комментарии (3)

Cveta
Сначала был заразнее, потом заразнее заразного, далее как будет - заразнее заразнее заразного ?)
Заразность в чем мерить?
vader
Билл Гейтс же уже все объяснил: человечество очень плохо подготовилось к вирусу, а ждут его вирусы еще более ужасные и опасные. Поэтому нужно строить больше заводов по производству вакцин, колоть чаще и обильнее. А то его инвестиции во все это, не дай бог, прибыли не принесут...
Урус-Баши
У нас скрепы. Они сберегут.
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