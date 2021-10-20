«Нет доказательств, что он более опасен». Минздрав Великобритании признал распространение в стране нового штамма COVID-19

В Великобритании распространяется новый вариант «дельта»-штамма коронавируса, но пока нет доказательств, что он более опасен. Об этом 20 октября на пресс-конференции заявил глава минздрава страны Саджид Джавид.



«COVID-19 мутирует, и мы постоянно выявляем новые варианты, в том числе новый вариант штамма «дельта», который в настоящий момент известен как AY.4.2. И этот новый вариант сейчас распространяется. Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы», — цитирует министра РИА Новости.

