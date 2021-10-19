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Еще на 10–15% заразнее. По Великобритании идет новая мутация коронавируса, которая может переиграть все остальные

В Великобритании нашли более заразную версию штамма коронавируса «дельта»

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В Великобритании распространяется новая версия дельта-штамма коронавируса, которая может стать самой заразной за всю историю пандемии. Как сообщает 19 октября Financial Times, на подвид AY.4.2 приходится около 10% случаев заболевания в государстве.

По предварительным оценкам, новая мутация заразнее исходного дельта-штамма на 10–15%. Ученые из Лондонского и Кэмбриджского университетов призывают не делать поспешных выводов — пока такие масштабы распространения подвида заметили только в Великобритании.

Мнения иммунологов разнятся: кто-то считает, что дельта может стать последним штаммом коронавируса, а некоторые говорят, что могут возникнуть новые «мутанты».

В целом этот штамм считается доминирующим: он вдвое заразнее изначального «уханьского» и быстро вытеснил остальные.

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Комментарии (6)

Sergik7
Сейчас вся англия и германия греется на средиземном и красном морях. Нынче надо экономить на отоплении.
Владислав Терехин
Вакцинация становится бессмысленным занятием. Ну если только с точки зрения бабла.
Dazdraperma
Ай яй яй... А они-то, бедные, надеялись, наверное, что трех-четырех уколов будет достаточно? Наивные, наивные люди...
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