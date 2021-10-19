Еще на 10–15% заразнее. По Великобритании идет новая мутация коронавируса, которая может переиграть все остальные

В Великобритании распространяется новая версия дельта-штамма коронавируса, которая может стать самой заразной за всю историю пандемии. Как сообщает 19 октября Financial Times, на подвид AY.4.2 приходится около 10% случаев заболевания в государстве.

По предварительным оценкам, новая мутация заразнее исходного дельта-штамма на 10–15%. Ученые из Лондонского и Кэмбриджского университетов призывают не делать поспешных выводов — пока такие масштабы распространения подвида заметили только в Великобритании.