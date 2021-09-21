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Роспотребнадзор: «Дельта»-штамм коронавируса за пару месяцев в России вытеснил все остальные варианты

Штамм коронавируса «дельта» буквально за несколько месяцев смог стать доминирующим в России. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По словам специалиста, «дельта»-штамм появился в РФ примерно в конце апреля, а уже к середине лета он стал доминирующим в стране.

«Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — говорит Хафизов.

Эксперт заявил, что остальные известные штаммы, скорее всего, не имеют преимуществ перед «дельтой». Хафизов добавил, что этот вариант преобладает и в США.

Всемирная организация здравоохранения отнесла «дельта»-штамм коронавируса к «вызывающим озабоченность». Этот вариант COVID вдвое заразнее изначального и продолжает мутировать. Опасность также представляют штаммы «альфа», «бета» и «гамма».

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