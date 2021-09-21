Роспотребнадзор: «Дельта»-штамм коронавируса за пару месяцев в России вытеснил все остальные варианты

Штамм коронавируса «дельта» буквально за несколько месяцев смог стать доминирующим в России. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.



По словам специалиста, «дельта»-штамм появился в РФ примерно в конце апреля, а уже к середине лета он стал доминирующим в стране.



«Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — говорит Хафизов.

