Новую особо заразную версию дельта-штамма COVID-19 нашли у ребенка в Израиле

В Израиле у мальчика обнаружили новую мутацию дельта-штамма коронавируса, который считается еще более заразным, чем исходный вариант. Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщает 19 октября РИА Новости.
«Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона», — говорится в публикации.
Также отмечается, что ребенок после возвращения в страну сидел в изоляции и ни с кем не контактировал.
Ранее о распространении этой версии вируса в Великобритании рассказали ученые из Лондонского и Кембриджского университетов. По предварительным оценкам, «мутант» на 10–15% заразнее доминирующего в мире штамма «дельта», а в государстве на него приходится около 10% случаев заболевания.