Новую особо заразную версию дельта-штамма COVID-19 нашли у ребенка в Израиле

В Израиле у мальчика обнаружили новую мутацию дельта-штамма коронавируса, который считается еще более заразным, чем исходный вариант. Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщает 19 октября РИА Новости.



«Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона», — говорится в публикации.

Также отмечается, что ребенок после возвращения в страну сидел в изоляции и ни с кем не контактировал.