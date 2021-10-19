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Новую особо заразную версию дельта-штамма COVID-19 нашли у ребенка в Израиле

В Израиле нашли мутировавший дельта-штамм коронавируса

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В Израиле у мальчика обнаружили новую мутацию дельта-штамма коронавируса, который считается еще более заразным, чем исходный вариант. Об этом со ссылкой на минздрав страны сообщает 19 октября РИА Новости.

«Штамм AY.4.2, который ранее был обнаружен в нескольких европейских странах, был идентифицирован сегодня в Израиле у 11-летнего мальчика, который вернулся из-за границы и уже был протестирован в аэропорту Бен-Гуриона», — говорится в публикации.

Также отмечается, что ребенок после возвращения в страну сидел в изоляции и ни с кем не контактировал.

Ранее о распространении этой версии вируса в Великобритании рассказали ученые из Лондонского и Кембриджского университетов. По предварительным оценкам, «мутант» на 10–15% заразнее доминирующего в мире штамма «дельта», а в государстве на него приходится около 10% случаев заболевания.

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