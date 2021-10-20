Баранова проститутка, на Савиных можно оформить кредит. На свалке нашли полицейский архив на петербуржцев

Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»

Кладовую персональных данных устроили под открытым небом полицейские Петербурга. На всеобщее обозрение выставлены административные дела, служебная переписка и выгрузка сведений из секретной базы. Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, на архивный клондайк местные жители наткнулись на пустыре рядом с Ропшинским шоссе, между деревней Малые Горки и коттеджным поселком Новая Ропша.

Местные обратились к администраторам паблика «Транспортный коллапс, Красное Село». Вечером накануне часть фотографий с полицейским архивом была опубликована. Судя по снимкам, дела пытались сжечь, но не догорело.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты Поделиться Поделиться







Ночью на пустыре побывали чистильщики. К приезду корреспондента «Фонтанки» утром 20-го октября свалка исчезла. Но в кустах мы нашли еще десятки томов со служебной документацией. Сохранились и материалы под основной массой сгоревшего, которые удалось достать из промерзшей земли.

Основу архива составляют административные дела петербуржцев, задержанных на территории Московского района Петербурга за правонарушения — пьянство, хулиганство, незаконная торговля, ссоры с соседями, расклейка рекламных объявлений. В открытом доступе оказался, например, протокол на гражданку Баранову, которая занимается проституцией.



Фото: «Транспортный коллапс» / VK Поделиться Поделиться







К административным делам, кроме протоколов и рапортов, прикреплены выгрузки из служебных баз данных и сканированные страницы паспортов петербуржцев. Они прекрасно сохранились, несмотря на поджог. Видимо, документы выгружали стопками, и до спрессованной бумаги огонь не добрался. Для примера публикуем скан паспорта Савиных. Как правило, данных достаточно, чтобы третье лицо оформило кредит по чужому удостоверению личности. Таких скан-копий множество.



Фото: «Транспортный коллапс» / VK Поделиться Поделиться







Выброшены и не уничтожены также заявления жителей о преступлениях — с указанием полных личных данных, включая домашний адрес.

Фото: «Транспортный коллапс» / VK Поделиться Поделиться







Судя по содержанию, архив к Ропшинскому шоссе перевезли из УМВД Московского района. Административные дела составлялись в 33-м, 29-м, 51-м отделах полиции.



Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что документы представляют архив 2013–2015 годов, и по сроку они подлежали уничтожению. Однако его «выполнили некачественно». «Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. Проводится служебная проверка», — добавили в ГУ МВД.

Инструкция по делопроизводству, утвержденная приказом министра внутренних дел, не оговаривает способы уничтожения документов с истекшим сроком хранения. Однако установлен порядок утилизации, который исключает ознакомление с ними посторонних лиц и неполное уничтожение.