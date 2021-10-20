Умер актер, сыгравший профессора Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»

Скончался Виктор Евграфов — актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России. Сообщение об этом появилось 20 октября на сайте киностудии «Самарафильм» . РИА Новости сообщает , что у артиста, восстанавливавшегося после коронавируса, предположительно, оторвался тромб.

Всероссийскую известность Виктору Евграфову принесла роль Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В сентябре артисту исполнилось 73 года. Виктор Евграфов родился в Куйбышеве (ныне — Самара) в 1948 году. В детстве он мечтал стать военным и даже окончил сержантскую школу. Но в возрасте 24 лет увлекся искусством театра и поступил в ГИТИС. После окончания актерского курса Виктор Евграфов служил в Ленинградском ТЮЗе, снимался в кино и учился в конно-спортивной школе.

В роли гениального злодея, чей интеллект вступил в смертельную схватку с умом великого Шерлока Холмса, Виктор Евграфов начал сниматься, когда ему было 30 лет. Изначально на роль профессора Мориарти режиссер Игорь Масленников хотел пригласить Иннокентия Смоктуновского, а Евграфов, который самостоятельно выполнял сложные трюки, должен был заменить его в сцене финального поединка. Но артист смог блестяще показать себя на пробах, и Смоктуновскому предложили менее значительную роль премьер-министра Великобритании.



После роли Мориарти Виктор Евграфов сыграл несколько десятков ролей в кино, но успеха злодейского персонажа повторить не смог. В 1994 году в Крыму он работал каскадером на съёмках приключенческого фильма «В империи орлов» и получил тяжёлую травму, после которой лечился несколько лет. В 2000-х годах Виктор Евграфов вернулся на малую родину, там руководил Студией исторического трюка «Коловрат», занимался подготовкой каскадёров для кинофильмов. С 2004 года артист стал преподавателем и художественным руководителем актёрских курсов в Волжском университете.

