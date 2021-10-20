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Умер актер, сыгравший профессора Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе»

Скончался актер Виктор Евграфов, сыгравший злейшего врага Шерлока Холмса

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Скончался Виктор Евграфов — актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России. Сообщение об этом появилось 20 октября на сайте киностудии «Самарафильм». РИА Новости сообщает, что у артиста, восстанавливавшегося после коронавируса, предположительно, оторвался тромб.

Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» / реж. И. Масленников (1980)
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Всероссийскую известность Виктору Евграфову принесла роль Мориарти в фильме «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В сентябре артисту исполнилось 73 года. Виктор Евграфов родился в Куйбышеве (ныне — Самара) в 1948 году. В детстве он мечтал стать военным и даже окончил сержантскую школу. Но в возрасте 24 лет увлекся искусством театра и поступил в ГИТИС. После окончания актерского курса Виктор Евграфов служил в Ленинградском ТЮЗе, снимался в кино и учился в конно-спортивной школе.

В роли гениального злодея, чей интеллект вступил в смертельную схватку с умом великого Шерлока Холмса, Виктор Евграфов начал сниматься, когда ему было 30 лет. Изначально на роль профессора Мориарти режиссер Игорь Масленников хотел пригласить Иннокентия Смоктуновского, а Евграфов, который самостоятельно выполнял сложные трюки, должен был заменить его в сцене финального поединка. Но артист смог блестяще показать себя на пробах, и Смоктуновскому предложили менее значительную роль премьер-министра Великобритании.

После роли Мориарти Виктор Евграфов сыграл несколько десятков ролей в кино, но успеха злодейского персонажа повторить не смог. В 1994 году в Крыму он работал каскадером на съёмках приключенческого фильма «В империи орлов» и получил тяжёлую травму, после которой лечился несколько лет. В 2000-х годах Виктор Евграфов вернулся на малую родину, там руководил Студией исторического трюка «Коловрат», занимался подготовкой каскадёров для кинофильмов. С 2004 года артист стал преподавателем и художественным руководителем актёрских курсов в Волжском университете.

В 2007 году в Новой Зеландии вышла серия монет с героями советских фильмов о Шерлоке Холмсе, на которых изображён в том числе и Виктор Евграфов в роли профессора Мориарти.

Предположительно, заслуженного артиста России похоронят на «Аллее актёров» самарского городского кладбища.

Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» / реж. И. Масленников (1980)

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Комментарии (4)

житель города П.
Грустно.
mynine
RIP.

Хорошая роль. Злодейский профессор получился у актера очень убедительный и запоминающийся.

Но еще надо не забывать что озвучивал Мориарти Олег Даль, и его голос тоже сильно важен для образа профессора.
Alkaline
Евгений Пальцев (петербургский Поэт)

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА МОРИАРТИ
( к 130-летию смерти)

Профессор мёртв, но слёзы придержи:
Теперь мы упрекнуть его не смеем,
Мы не взлетим над пропастью во ржи,
А захлебнёмся в кружке с пенным хмелем.

Что знали мы о нём? Да ничего!
Он заклеймён был адовым исчадьем,
А, между тем, любил он Рождество.
Ходил по воскресеньям за причастьем,

Он знать не знал, где эта Бейкер-стрит,
Ел на обед пулярку с мятным хлебом
И, дабы не тревожить свой артрит,
Всегда и всюду пользовался кэбом.

Шесть пломб, три закладные, две жены —
Он цифры до поэзии возвысил!
Пусть он упал — достиг он глубины,
Где царствует иной порядок чисел.

Я вижу как, сутулясь и брюзжа,
Идёт он в гору, превращаясь в эхо,
И, словно соль на кончике ножа,
Блестит его профессорское эго.

Холодный разум средь кромешных льдов —
Какая мощь, какой высокий приз тут!
Он оступился. Он был не готов,
Когда артрит опять пошёл на приступ.
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