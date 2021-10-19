В Уфе поймали волка, бегавшего по детской площадке. Отлов завершился смертью хищника

В Уфе поймали волка, которого заметили свободно гуляющим по детской площадке. При отлове он пострадал, его пытались реанимировать, но хищник скончался, сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды Башкирии.
Автор: Уфа online
«Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королева. Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара. Специалистами МЧС и ветеринарами были проведены реанимационные действия, но он умер», – рассказали в ведомстве.
Автор: Уфа online
Волка собирались вывезти в ближайший лес, ловили его спасатели и ветеринары. Видео с животным разлетелось по соцсетям: в группе «Башкирия Online» во «ВКонтакте» писали и о том, что оно «перепугало горожан», и о том, что это «обычная дворняга, которая хочет жить».