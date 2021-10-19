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В Уфе поймали волка, бегавшего по детской площадке. Отлов завершился смертью хищника

В Уфе поймали волка, который бегал по детской площадке

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В Уфе поймали волка, которого заметили свободно гуляющим по детской площадке. При отлове он пострадал, его пытались реанимировать, но хищник скончался, сообщает 19 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды Башкирии.

Автор: Уфа online

«Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королева. Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара. Специалистами МЧС и ветеринарами были проведены реанимационные действия, но он умер», – рассказали в ведомстве.

Автор: Уфа online

Волка собирались вывезти в ближайший лес, ловили его спасатели и ветеринары. Видео с животным разлетелось по соцсетям: в группе «Башкирия Online» во «ВКонтакте» писали и о том, что оно «перепугало горожан», и о том, что это «обычная дворняга, которая хочет жить».

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствия.ми- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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