«Помогать никому не надо. Все уголовно наказуемо». Осужденный за насилие над омоновцем на митинге дальнобойщик в колонии все осознал

О решении суда апелляционной инстанции на приговор за насилие над сотрудником ОМОН 19 октября сообщает объединенная пресс-служба. Иван Пунегов был осужден на год колонии в минувшем августе, приговор он ждал в СИЗО. Его привлекли за эпизод, в котором он схватил бойца за шею и давил двумя руками. Сообщалось, что, возможно, Пунегов пытался помочь девушке, которую тащили в автозак, но он признал вину и сказал, что был пьян.

Иван Пунегов, который оказался в колонии после апрельского митинга в поддержку Алексея Навального в Петербурге, пришел к выводу о неотвратимости следствия и суда. На свободу его не выпустили.

Защита Пунегова просила поменять ему наказание на штраф в пять тысяч рублей. Адвокат отметил, что его подзащитный извинился перед сотрудником и его начальством, у него на иждивении мама, Пунегов сделал взнос в благотворительный фонд, признал вину, раскаялся, помог следствию всем чем мог.

Сам он выступил с последним словом, в котором объяснил, что все осознал. «Помогать никому не надо. Все уголовно наказуемо», — закончил речь осужденный. Он сообщил суду, что сидеть ему до ноября.

Известно, что Пунегов переехал в Петербург несколько лет назад и последнее время трудился водителем грузовика.