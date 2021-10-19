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«Помогать никому не надо. Все уголовно наказуемо». Осужденный за насилие над омоновцем на митинге дальнобойщик в колонии все осознал

Суд не выпустил из колонии жителя Петербурга, которого осудили за нападение на сотрудника ОМОН

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Иван Пунегов, который оказался в колонии после апрельского митинга в поддержку Алексея Навального в Петербурге, пришел к выводу о неотвратимости следствия и суда. На свободу его не выпустили.

О решении суда апелляционной инстанции на приговор за насилие над сотрудником ОМОН 19 октября сообщает объединенная пресс-служба. Иван Пунегов был осужден на год колонии в минувшем августе, приговор он ждал в СИЗО. Его привлекли за эпизод, в котором он схватил бойца за шею и давил двумя руками. Сообщалось, что, возможно, Пунегов пытался помочь девушке, которую тащили в автозак, но он признал вину и сказал, что был пьян.

Защита Пунегова просила поменять ему наказание на штраф в пять тысяч рублей. Адвокат отметил, что его подзащитный извинился перед сотрудником и его начальством, у него на иждивении мама, Пунегов сделал взнос в благотворительный фонд, признал вину, раскаялся, помог следствию всем чем мог.

Сам он выступил с последним словом, в котором объяснил, что все осознал. «Помогать никому не надо. Все уголовно наказуемо», — закончил речь осужденный. Он сообщил суду, что сидеть ему до ноября.

Известно, что Пунегов переехал в Петербург несколько лет назад и последнее время трудился водителем грузовика.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

AndrewBarsik
Классическая тактика фашистов и маньяков: заставить плакать, каяться, просить прощения и пощады, а потом всё равно покарать так, как изначально было задумано. Не надо каяться, не надо извиняться, не надо просить пощады у нелюдей. Вы не добьётесь этим изменения своей участи. Только порадуете выродков и утратите чувство собственного достоинства.
mi_maleta
зато садисты пыточного конвейера фсин наслаждаются свободой, эти дела расследовать и сажать виновных не торопятся, все силы брошены на недовольных граждан в этом зазеркалье
Arkos
Вот как осознал ! " помогать никому не надо и всё уголовно наказуемо" -и получил срок! Потому как глумится даже на суде. Маму вспомнил.. , в фонд заплатил... Какой положительный. Хвостик поджал.
А как нажрётся , удаль молодецкую показать желает.

Считаю суд правильно решил.
1. Пьяный
2. Заранее знал , что нападает на полицейского.

Советую всем- не надо так делать !
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