Пациент напал на врача в ковидной больнице в Петербурге. Доктора спасают коллеги

Как сообщили в больнице утром 19 октября, ночью пациент начал проявлять агрессию в палате. Туда вызвали дежурного врача, которому удалось оградить от мужчины его соседей и медсестру — он вывел пациента в коридор. Пациент ранил доктора ножом.



Городская многопрофильная больница с начала пандемии перепрофилируется в инфекционный стационар в период подъема заболеваемости ковидом. В четвертую волну она стала ковидной три дня назад — 16 октября. Пока непонятно, что стало причиной агрессии пациента. Известно, что при коронавирусной пневмонии снижается сатурация — насыщение крови кислородом, и от его недостатка страдает головной мозг. То есть теоретически от пациента можно ожидать как подавленности, так и агрессивного поведения. Практически пока причины приступа агрессии непонятны. С ним работает следственная группа. У представителей правоохранительных органов ситуация сложная — с одной стороны, преступника необходимо брать под стражу, с другой, он предположительно инфицирован, а значит, может стать источником распространения коронавируса. Кроме того, он нуждается в медицинской помощи. Сейчас мужчина изолирован, находится в отдельной палате под конвоем.

