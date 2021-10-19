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Пациент напал на врача в ковидной больнице в Петербурге. Доктора спасают коллеги

В горбольнице №2 в Петербурге произошло нападение на врача

Пациент Городской многопрофильной больницы № 2 сегодня около 4 часов утра ранил врача дежурной ночной смены. Доктору оказывается медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Мужчина задержан охраной больницы, вызван наряд полиции. В «двойке» работает следственная группа.

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Как сообщили в больнице утром 19 октября, ночью пациент начал проявлять агрессию в палате. Туда вызвали дежурного врача, которому удалось оградить от мужчины его соседей и медсестру — он вывел пациента в коридор. Пациент ранил доктора ножом.

Городская многопрофильная больница с начала пандемии перепрофилируется в инфекционный стационар в период подъема заболеваемости ковидом. В четвертую волну она стала ковидной три дня назад — 16 октября. Пока непонятно, что стало причиной агрессии пациента. Известно, что при коронавирусной пневмонии снижается сатурация — насыщение крови кислородом, и от его недостатка страдает головной мозг. То есть теоретически от пациента можно ожидать как подавленности, так и агрессивного поведения. Практически пока причины приступа агрессии непонятны. С ним работает следственная группа. У представителей правоохранительных органов ситуация сложная — с одной стороны, преступника необходимо брать под стражу, с другой, он предположительно инфицирован, а значит, может стать источником распространения коронавируса. Кроме того, он нуждается в медицинской помощи. Сейчас мужчина изолирован, находится в отдельной палате под конвоем.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь: врач потерял много крови, его прооперировали и перевели в реанимацию, он находится на продленной ИВЛ. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

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Комментарии (20)

либералЪ76
72 года дедуле
kuzia
кто доктор? Как его состояние? Коллеги, Держитесь! Увы, но это только начало тоннеля...Зима будет длинной!
174071532
Да вы что, это же простая ОРВИ, так все говорят, разве нет? Что же вы про побочки? Сплошь и рядом в Фонтанке читаю, что это все ерунда, придумали эту пандемию. так есть или нет?
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