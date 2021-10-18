«Мне сложно сказать. Но лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры.
Будем маневрировать, будем смотреть. Сейчас ситуация спокойно воспринимается, а на самом деле она неспокойная. Моя задача — не допустить локдауна», — сказал чиновник.
Ранее появилась информация о том, что правительство Петербурга обсуждает введение доступа по QR-кодам на культурные, спортивные и иные мероприятия с численностью от 75 человек.
«Лучше по QR-кодам вход куда-то». В Смольном высказались о введении в Петербурге коронавирусных ограничений
Власти Петербурга считают введение QR-кодов, подтверждающих антиковидный статус, более мягкой мерой, чем общие ограничения. Такое мнение высказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик 18 октября, отвечая на вопрос депутата ЗакСа Ирины Ивановой на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.
«Мне сложно сказать. Но лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры.