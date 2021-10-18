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«Лучше по QR-кодам вход куда-то». В Смольном высказались о введении в Петербурге коронавирусных ограничений

Власти Петербурга считают введение QR-кодов, подтверждающих антиковидный статус, более мягкой мерой, чем общие ограничения. Такое мнение высказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик 18 октября, отвечая на вопрос депутата ЗакСа Ирины Ивановой на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

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«Мне сложно сказать. Но лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры.
Будем маневрировать, будем смотреть. Сейчас ситуация спокойно воспринимается, а на самом деле она неспокойная. Моя задача — не допустить локдауна», — сказал чиновник.

Ранее появилась информация о том, что правительство Петербурга обсуждает введение доступа по QR-кодам на культурные, спортивные и иные мероприятия с численностью от 75 человек.

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Комментарии (72)

266141730
Надо закрыть рестораны и кафе с кинотеатрами, ведь туда люди ходят каждый день, денег у всех много ходим по ресторанам, да. А вот метро где битком набитые вагоны с утра там - ковида нет и не было судя по всему...
266094080
Ждем еще более широкого распространения услуг по покупке qr-кодов.
vml1
Народ мрёт и это факт. Единственное не могу понять зачем мне переболевшему и привитому везде требуют носить маску. Власть что-то не договаривает? Пускай маску носят кто не болел и не привит. Им реально есть чего бояться.
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