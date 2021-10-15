Дешевые антибиотики, дорогой пустырник: как изменились цены на лекарства в Петербурге с начала года

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В первом полугодии 25 самых востребованных у россиян препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП), подорожали в среднем на 25%, сообщает 15 октября «Коммерсант». Существенно выросли цены на препараты от ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваний и геморроя. Производители утверждают, что поднимали стоимость только в рамках инфляции, а высокие цены в магазинах объясняют спекуляцией рынка. Фармритейлеры, в свою очередь, кивают на дистрибуторов, увеличивших свою наценку. Это не запрещено, ведь эти препараты не входят в список ЖНВЛП, а значит Федеральная антимонопольная служба не может регулировать их предельную стоимость.

«Фонтанка» решила выяснить, насколько с начала года в Петербурге изменились цены препаратов, которые было бы неплохо держать в каждой аптечке любому горожанину. Многие из них признаны жизненно-необходимыми, что не позволяет их стоимости делать резкие скачки.

Первое, что бросается в глаза, подешевели лекарства, используемые для лечения коронавируса или облегчающие его протекание. По данным Росстата, антибиотик азитромицин с начала года подешевел на 12%. Его отчаянно скупали во вторую волну, и порой достать его было просто негде за любы деньги, что существенно взвинтило цену, но сейчас спрос упал. Цена антикоагулянта апиксабана, очень востребованного при лечении коронавируса, также снизилась за это время — на 8%. Умифеновир подешевел на 5%, корректор нарушений кровообращения винпоцетин — на 2,7% с начала года и на 4% по отношению к прошлому сентябрю. Восстанавливающий микрофлору «Линекс» в январе-сентябре подешевел также на 2,7%, но в годовом выражении подорожал на 9,6%. Что касается препаратов из «обычной» аптечки, из них подорожали больше всего недорогое успокоительное настойка пустырника — на 23%, йод — на 4,7%, препарат от изжоги «Ренни» — на 3,1%, анальгин — на 1,6%, «Смекта» — на 0,8%. Больше всех подешевел противовирусный осельтамивир — на 15%. Цена используемого в лечении желудка омепразола снизилась на 5,3%, популярного обезболивающего ибупрофена — на 4%, бромгексина от кашля — на 2,3%. Стоимость остальных изменилась не очень существенно.

Средние цены лекарств, которые приводит Росстат и на которые опираются первые лица государственной власти, часто кажутся сказочными. Те, кто покупает лекарства часто и помногу, порой удивляются чиновничьему оптимизму. Но «Фонтанка» сравнила их с ценами одной из сетей бюджетных петербургских аптек. Результат оказался неожиданным: некоторые препараты в рознице оказались даже дешевле, чем в среднем по городу по данным Росстата. Однако это не спасает от необходимости заплатить больше, например, если аптека не закупает дешевый аналог или его просто разобрали с прилавка. В этом случае расчеты государственного статистического ведомства оказываются неприменимыми к жизни. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»