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«Я только вышел — там взорвалось». Из-за газового баллона в Ижевске заполыхала крыша жилого дома

В Ижевске из-за разгерметизации газового баллона загорелась крыша многоквартирного дома

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В Ижевске во время ремонта загорелась крыша многоквартирного дома. Пламя и хлопок засняли очевидцы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, во втором часу дня 14 октября вспыхнул пожар на кровле многоквартирного жилого дома на улице Машиностроителей в Ижевске. В результате ремонтных работ разгерметизировался газовый баллон. Один из очевидцев заснял хлопок уже при полыхающей крыше. «Я только вышел — там взорвалось», — комментирует он на видео.

Сообщение о пожаре МЧС получило в 13:41, в 13:52 возгорание было ликвидировано. Люди в результате пожара не пострадали. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (1)

266315430
А там причину со следствием не путают?
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