«Я только вышел — там взорвалось». Из-за газового баллона в Ижевске заполыхала крыша жилого дома

В Ижевске во время ремонта загорелась крыша многоквартирного дома. Пламя и хлопок засняли очевидцы.
Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, во втором часу дня 14 октября вспыхнул пожар на кровле многоквартирного жилого дома на улице Машиностроителей в Ижевске. В результате ремонтных работ разгерметизировался газовый баллон. Один из очевидцев заснял хлопок уже при полыхающей крыше. «Я только вышел — там взорвалось», — комментирует он на видео.
Сообщение о пожаре МЧС получило в 13:41, в 13:52 возгорание было ликвидировано. Люди в результате пожара не пострадали. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.