Сибиряк задержан в Петербурге после полёта в искрах и по встречке на Дворцовой. Помог Центр «Э»

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, 26-летнего мужчину задержали накануне. Он зарегистрирован в Красноярске, а в Петербурге временно проживал на улице Дыбенко. Найти его удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых Центром «Э» совместно с уголовным розыском, 78 отделом полиции по Центральному району и ОСБ ДПС № 2 ГИБДД.

После полёта «Шкоды» полиция 12 октября возбудила уголовное дело по статье 213, часть 2, УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти). Задержанный изобличён в совершении этого преступления. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет. По данным полиции, он, «используя транспортное средство, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, из хулиганских побуждений, совершил грубое нарушения общественного порядка на проезжей части Дворцовой набережной».



«Оценивая характер вождения, следователи ГУ МВД России пришли к выводу об умышленности действий водителя. С учетом этого автомобиль был квалифицирован как орудие преступления, и в отношении неустановленного «лихача» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ», — отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Найдена и машина, на которой гонял лихач, — в гаражах на Малой Балканской улице. Это чёрная «Шкода Октавия» без госномеров. Последний владелец «Шкоды» — женщина из Красноярска. Несколько месяцев назад машина была снята с учёта. По территории России она передвигалась на неустановленных архивных номерах. Впрочем, в момент изъятия какие-либо госзнаки на автомобиле вообще отсутствовали, добавляют в главке. Как уже писала «Фонтанка», мужчина хорошо известен красноярской ГИБДД, он много раз демонстративно нарушал ПДД, в частности, устраивал гонки с полицией на 206 км/ч. Его несколько раз помещали под арест — на 15, на 30 суток, потом ещё на 15. В этом году после очередного суда его «Шкоду» поставили на спецстоянку и собирались изъять совсем. Но, видимо, не изъяли, и он доехал на ней до Петербурга.



Видео лихого заезда на набережной Невы появилось на днях в соцсетях: на нём глухо затонированная «Шкода» без номеров разгоняется, используя мостик в качестве трамплина, подлетает вверх, высекает сноп искр и на большой скорости едет дальше, выскакивая на встречку.

Скриншот из видео в Indtagram Поделиться Поделиться





