Лихач, высекавший искры в прыжке у Летнего сада, знаком ГИБДД, но не петербургской. Он даже сидел под арестом

Личность водителя на чёрной «Шкоде», хваставшегося опасным трюком в центре Петербурга, выяснило красноярское издание NGS24.RU.



Мужчина родом из Красноярска и хорошо знаком местной Госавтоинспекции. Два года назад его ролики с гонками по городу на 180 км/ч начали набирать популярность, порой он нарушал ПДД на глазах у инспекторов, намеренно издеваясь над ними. В августе 2019 года его задержали. «На тот момент ему было 24 года, а права он получил в 2014 году, но ко дню поимки уже был лишен их до 2025 года. Тогда ему присудили 15 суток ареста и ряд штрафов, позже в том же году — ещё 30 суток», — отмечает издание 13 октября.

