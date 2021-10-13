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Лихач, высекавший искры в прыжке у Летнего сада, знаком ГИБДД, но не петербургской. Он даже сидел под арестом

Прыгавший на набережной Невы водитель «Шкоды» лишён прав

Злостный нарушитель был задержан в Сибири после майских гонок с полицией на 206 км/ч.

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Кадр из видео ГУ МВД по Красноярскому краю
Кадр из видео ГУ МВД по Красноярскому краю
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Личность водителя на чёрной «Шкоде», хваставшегося опасным трюком в центре Петербурга, выяснило красноярское издание NGS24.RU.

Мужчина родом из Красноярска и хорошо знаком местной Госавтоинспекции. Два года назад его ролики с гонками по городу на 180 км/ч начали набирать популярность, порой он нарушал ПДД на глазах у инспекторов, намеренно издеваясь над ними. В августе 2019 года его задержали. «На тот момент ему было 24 года, а права он получил в 2014 году, но ко дню поимки уже был лишен их до 2025 года. Тогда ему присудили 15 суток ареста и ряд штрафов, позже в том же году — ещё 30 суток», — отмечает издание 13 октября.

После того, как в мае 2021 года он выложил видео, как разгоняется до 206 км/ч и уезжает от полиции по встречной полосе, его снова задержали. На сей раз ему выписали штрафы по 14 протоколам на 60 тысяч рублей и арестовали на 15 суток. Автомобиль поставили на спецстоянку и собирались изъять совсем.

Кадр из видео ГУ МВД по Красноярскому краю
Кадр из видео ГУ МВД по Красноярскому краю

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Комментарии (25)

shushu
я еще вчера говорил, что по нему надо было стрелять за такие дела, раз неисправим
Hans-Christian
Обычно в РФ есть две стадии после завершения чего-нибудь:
- награждение невиновных;
- наказание непричастных.
Предлагаю наградить 😃😃😃.
domepic
Посадить за покушение на убийство, так как специально злостно выезжал на встречку, за такое и только такое назначить штраф миллион рублей и пожизненное лишение водительских прав. Он опаснее даже чем те, кто немного выпил и сел а руль.
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