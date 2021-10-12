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Чёрная «Шкода» без номеров показала опасный трюк из GTA со «взлётом» у Летнего сада

Неизвестный петербургский стритрейсер взлетел на своей «Шкоде» в центре Петербурга, записав трюк на видео. Ролик аноним опубликовал в своём инстаграм-аккаунте 12 октября.

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На кадрах чёрная, глухо затонированная машина без номеров разгоняется по набережной Невы и, используя мостик у Летнего сада в качестве трамплина, подлетает вверх. При торможении «Шкода» высекает сноп искр и на большой скорости едет дальше, выезжая на встречку. Из-за того, что владелец машины не показывает номера на фото, установить его «Фонтанке» не представляется возможным.

Ранее после публикации «Фонтанки» полиция обратила внимание на блогера Арчи, который устроил опасный дрифт и похвастался им у себя на страничке.

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Комментарии (17)

SERGEY111
Когда я еще ездил на своей первой тачке ВАЗ 2107 и когда еще автомобилей в городе явно меньше было чем сейчас - я так тоже на этом мостике любил полетать но правда без выездов на встречку или прилетов в попец кому то .
dimas062
Так нарядов практически нет на улицах - горные гости на такси полнейшую дичь творят, им подобные блохеры хотят показаться "стритрейсерами" - всё это называется анархия.
SanNik
Гулять по ночному Петербургу - экстремальное удовольствие.
Думская, гонщики на Невском, теперь еще гонщики на Дворцовой набережной.
Приезжайте в Питер на экскурсию - добавьте адреналина в кровь.
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